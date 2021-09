Den 7 oktober släpps nästa del i Ubisofts långlivade äventyrsserie Far Cry, där nykomlingen får namnet Far Cry 6. Titeln avslöjades redan förra sommaren och klart står att skådeplatsen är den fiktiva ön Yara, som i äkta Far Cry-manér hålls i järngrepp. Antagonisten är en diktator, som med hjälp av en rejäl vapenarsenal och medhjälpare från djurriket ska störstas.

► FZ har redan tittat närmare på Far Cry 6

Nu presenterar utgivaren relativt utförliga systemkrav för den som vill ta sig an frihetskampen på PC/Windows, närmare bestämt Windows 10 med 20H1-uppdateringen eller senare. DirectX 12-stöd krävs oavsett nivå, vilket också gäller lagringsutrymme om 60 GB – helst av SSD-typ.

Den relativt lättdrivna grundläggande nivån sällskapas av hårdvarurekommendationer för mer välflytande 60 bildrutor per sekund (FPS), medan nyttjande av spelets stöd för ray tracing kräver rejäla doningar. På webbplatsen skriver Ubisoft vidare att Far Cry 6 kan köras på flera eller extra breda skärmar, att titeln har ett inbyggt prestandatest, stöd för obegränsad bildfrekvens samt att AMD:s uppskalningsteknik FSR stöds.

Grundläggande systemkrav

Den enklaste nivån lovar enbart 30 FPS i upplösningen 1 920 × 1 080 pixlar, men ska gå att driva med enklare fyrakärniga processorer med flera år på nacken. Grafikkortet ser ut att behöva 4 GB grafikminne och utgivaren exemplifierar med varianter baserade på 2016 års "Polaris"-arkitektur, respektive och "Maxwell" från 2015.

Inställningar 1080p, 30 FPS, ray tracing inaktiverat Processor AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-4460 Grafikkort AMD Radeon RX 460 4 GB

Nvidia Geforce GTX 960 4 GB Primärminne 8 GB Lagring 60 GB (SSD rekommenderas)

Rekommenderade systemkrav

Med 60 FPS ökar processorkraven och för både 1080p- och 1440p-spelande rekommenderar Ubisoft den populära sexkärniga AMD Ryzen 5 3600X, alternativt Intels "Skylake"-baserade modeller med fyra till åtta kärnor. På grafikfronten kommer 1080p-nivån med rekommendation om åldrande grafikkort hemmahörande i sin tids toppskikt, medan förra generationens mellanklass gäller för den som vill spela i högre upplösning.

Inställningar 1080p, 60 FPS, ray tracing inaktiverat Processor AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i7-7700 Grafikkort AMD Radeon RX Vega 64 8 GB

Nvidia Geforce GTX 1080 8 GB Primärminne 16 GB Lagring 60 GB (SSD rekommenderas)

Inställningar 1440p, 60 FPS, ray tracing inaktiverat Processor AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i7-9700 Grafikkort AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB

Nvidia Geforce RTX 2070 Super 8 GB Primärminne 16 GB Lagring 60 GB (SSD rekommenderas) +37 GB för HD-texturer

Med de högre upplösningarna tillkommer ett valbart krav för den som vill ha högupplösta texturer, något som driver upp lagringsbehovet från 60 till 97 GB. SSD rekommenderas oavsett nivå. För att sparka igång ray tracing-funktionaliteten exemplifierar Ubisoft med kraftfulla doningar i både 1440p- och 4K UHD-läge, där förstnämnda kräver Nvidias Geforce RTX 3070 alternativt AMD:s toppmodell Radeon RX 6900 XT.

I 4K UHD kliver den utlovade bildfrekvensen ned till 30 FPS, men något motsägelsefullt kliver även rekommenderat grafikkort på AMD-sidan ned en hel del – Radeon RX 6800. Ökning sker istället för Nvidia, där Geforce RTX 3080 syns i listan. Åttakärniga processorer från både Intel och AMD ackompanjerar detta.

Inställningar 1440p, 60 FPS, ray tracing aktiverat Processor AMD Ryzen 5 5600X, Intel Core i5-10600 Grafikkort AMD Radeon RX 6900 XT 16 GB

Nvidia Geforce RTX 3070 8 GB Primärminne 16 GB Lagring 60 GB (SSD rekommenderas) +37 GB för HD-texturer

Inställningar 4K UHD, 30 FPS, ray tracing aktiverat Processor AMD Ryzen 7 5800X, Intel Core i7-10700K Grafikkort AMD Radeon RX 6800 16 GB

Nvidia Geforce RTX 3080 10 GB Primärminne 16 GB Lagring 60 GB (SSD rekommenderas) +37 GB för HD-texturer

Den 7 oktober släpps spelet också till Sonys Playstation 4 och Playstation 5, samt Microsofts Xbox One-konsoler och Xbox Series X/S. För den som spelar i strömmat gäller Googles Stadia och Amazon Luna.

Vilken nivå klarar din dator och kommer du att spela? Dela med dig i kommentarstråden!