Med Core 12000-serien och "Alder Lake" ska Intel klämma in mer prestanda än tidigare genom att låna ett grepp som är vanligt i systemkretsar för mobiltelefonen, nämligen att blanda högpresterande och mer energieffektiva kärnor. För att detta ska fungera som tänkt krävs dock stöd i både mjuk- och hårdvara, där sistnämnda sköts av en del i processorerna, medan mjukvarubiten stavas Windows 11.

Tidigare i veckan gick Microsoft ut med lanseringsdatumet för nästa utgåva av Windows – 5 oktober. Intel har hittills inte specificerat exakt när processorerna gör debut, utan använder det breda fönstret "till hösten". Windows 11 krävs för att få ut maximal prestanda, vilket pekar mot att "Alder Lake" inte släpps tidigare än 5 oktober. Wccftech rapporterar nu att branschkällor bekräftar lansering till den 19 november.

Det handlar enligt uppgift om en stegvis utrullning där toppmodellerna och Z690-moderkort är först ut, medan processorfamiljen under de efterföljande veckorna utökas med enklare varianter. Den 19 november ska även syskonmodeller utan "K"-ändelse stå redo, vilket innebär låst överklockningsstöd och generellt något lägre klockfrekvenser.

På inofficiell väg har stora delar av specifikationerna redan sipprat fram. Core i9-12900K blir flaggskepsmodellen med åtta snabba "Golden Cove"-kärnor och lika många "Gracemont", flankerat av Hyperthreading för de kraftfulla och klockfrekvenser på samma nivåer som nuvarande generation. Vid sidan av dessa nyheter följer den nya sockeln LGA 1700, krav på nya kylare eller monteringsanordningar samt stöd för både DDR5 och PCI Express 5.0.

Wccftech skriver vidare att lanseringen föregås av ett avtäckande under Intels direktsända evenemang "Innovation". Detta sker i så fall den 27 eller 28 oktober, vilket med god marginal låter nödvändiga Windows 11 få tid i rampljuset. Officiella specifikationer och priser ska enligt uppgift dyka upp under evenemanget, där just priserna möjligtvis kan bli högre än tidigare.