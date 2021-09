Priserna på containerfrakt via båt har snart gått upp med 1 000 procent och det finns ännu inga tecken på inbromsning. Inte nog med det är det endast runt 40 procent av alla leveranser som kommer fram i tid. Det här skapar stora osäkerheter kring prissättning och framförallt huruvida det ens blir möjligt att få tag på varor under den stundande julhandeln.

En tungviktare som gått ut med att det råder brist är IKEA, som gör gällande att det i Storbritannien är brist hela 1 000 av bolagets sortiment om 10 000 produkter. Nu följer Clas Ohlson efter och varnar för att butikshyllorna riskerar gapa tomma under julhandeln. Anledningarna som tillskrivs är just frågor gällande frakt och även brist på kretsar, som används i praktiskt taget all elektronik.

Till nyhetsbyrån TT berättar Clas Ohlsons VD, Kristofer Tonström, att de försökt gardera sig genom att på förhand ta in så mycket varor som möjligt, men också att företaget långsiktigt försöker hitta alternativa försörjningskanaler. Bland annat har bolaget öppnat kontor i Polen för att kunna köpa in produkter från fler regioner än tidigare. Han betonar att det råder stora osäkerheter, där situationen är föränderlig från vecka till vecka.

Vi har sett att sådant med teknikfokus, från laserskrivare, skrivarpatroner liksom olika former av verktyg har påverkats under sommaren. Det är svårt att säga exakt inför hösten men som det varit hittills har det varit inom teknik. Sedan har vi ett så brett sortiment att vi inte sitter i sjön om det skulle bli problem med vissa produkter.

Varorna det hittills varit storbrist på och där det väntas fortgå är allt som rör teknik. Samtidigt påpekar Tonström att det är svårt att ge en exakt prognos om hösten och att Clas Ohlsons breda sortiment gör att bolaget kan rida ut julhandeln. Att pandemirestriktionerna lättar den 29 september är också en faktor till osäkerhet för handeln.

I pandemins fotspår har konsumenters köpbeteende förändrats och allt mer köps på webben. Det senaste kvartalet backade Clas Ohlson i totala försäljning med en procent, samtidigt som försäljningen online ökade med 19 procent. Huruvida köpbeteendet återgår till fysisk butik eller ej skapar utmaningar gällande lagerhållning, där målet är att driva så mycket trafik till företagets fysiska butiker.

