Det här året har nya versioner av äldre spel tagit rejält med plats på spelscenen. Sony inledde sitt senaste Playstation 5-event i samma tema och överraskade med att avtäcka en remake av Biowares populära rollspel Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR).

Originalspelet lanserades 2003 och utspelar sig ungefär 4 000 år innan det Galaktiska Imperiet regerade galaxen. Spelaren är en jediriddare och tar sig an rymden i jakt på en Sith-lord. KOTOR fick särskilt beröm för rollspelsbiten, där spelarens karaktär formades av sina val och kunde välja mellan kraftens mörka eller ljusa sida.

Det blir dock inte Bioware som står för den nya versionen, utan studion Aspyr. Då spelet är nästan 20 år gammalt ska det byggas på nytt från grunden till moderna plattformar. Det lanseras till både Playstation 5 och PC/Windows, men blir exklusivt till Sonys konsol första perioden. Något exakt lanseringsdatum finns inte ännu. Då spelet fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen är det sannolikt flera år kvar till dess.

Spelade du KOTOR när det begav sig? Är du taggad på en remake?