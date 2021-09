När Microsoft håller hov ligger fokus på Windows 11 och Surface, med vilka Microsoft talar om harmoni mellan mjukvara och hårdvara. Först ut är fanbäraren Surface Pro som släpps i sin åttonde generation. Då Surface Pro 8 likt tidigare har främst företagsanvändare i fokus sker inga banbrytande förändringar jämfört mot tidigare.

Den klart största synbara förändringen är skärmen, som växer från 12,3 till 13 tum och genom att krympa skärmramarna påverkar det inte formfaktorn. Microsoft går inte in på några detaljer om upplösning, men en kvalificerad gissning är att Microsoft behåller samma pixeltäthet som tidigare. Med 267 PPI över 13 tum skulle det innebära en upplösning om cirka 2 900 × 1 900 pixlar. Den kanske största skärmnyheten är uppdateringsfrekvensen som kliver upp från 60 till 120 Hz.

På insidan återfinns Intels elfte generations Core-processorer "Tiger Lake" med fyra kärnor, vilken ska leverera 43 procent bättre CPU-prestanda och 75 procent bättre grafikprestanda än Surface Pro 7. Microsoft påtalar även på att påpeka att Surface Pro 8 är Intel Evo-certifierad och levererar en batteritid om 16 timmar.

En av de stora argumenten för Surface har alltid varit stylus-pennan och så är även fallet med nya Surface Pro 8. För ändamålet introduceras nya Surface Slim Pen 2, som namnet avslöjar är tunnare och därtill utlovas högre precision vid användning av pennan. Vid användning ska pennan ha "små mekaniska vibrationer" som ska göra att det känns som att skriva på ett papper. När den inte används placeras den i ett fack på tangentbordet, där den hålls fast med magneter och samtidigt laddas.

Någonting Surface-anhängare länge skrikit sig hesa om är stöd för Thunderbolt. Med Surface Pro 8 tillkommer Thunderbolt 4.0 (40 Gbps), vilket gör det möjligt att exempelvis kan användas tillsammans med andra dockningsstationer än Microsofts egen. Microsoft ger även Apple en känga och påpekar att kameran sitter på toppen av Surface Pro i horisontellt läge, istället för på sidan som på Ipad.

Lanseringen av Surface Pro 8 släpps i början av år 2022 och har ett startpris från 12 590 kronor. Modellen släpps då även med stöd för 4G/LTE, dock endast för företag.

Microsoft optimerar för ARM – släpper Surface Pro X utan 4G/LTE

Sedan Windows 8 har Microsoft försökt lansera ARM som ett seriöst alternativ för datorer med bolagets eget operativsystem. Föga förvånande har kompatibilitet med äldre mjukvara satt käppar i hjulen. Sedan en tid tillbaka har Microsoft försökt lösa detta genom emulering av mjukvara, men har hitintills endast haft stöd för att emulera Win32-applikationer (32-bit).

I förbigående berättar Microsoft att de arbetat med att optimera applikationer för användning på ARM, men vilka applikationer framgår inte. Här nämns specifikt Surface Pro X, som släpps på nytt men i billigare utförande utan 4G/LTE-stöd. Den klart största nyheten här är att Microsoft möjliggjort för emulering av mer moderna 64-bitars applikationer.

Halvnya Surface Pro X utan 4G/LTE släpps i Sverige i början av år 2022 för 10 390 kronor. Den tidigare med stöd för 4G/LTE finns redan att köpa för 12 899 kronor.

Microsoft Surface Go 3

Vid sidan om Surface Pro 8 avtäcks även en ny Surface Go, vilken är bolagets Surface med större fokus på konsumenter. Microsoft Surface Go 3 utrustas med Intels tionde generations Core-processorer "Ice Lake" och uppges vara 60 procent snabbare än Surface Go 2, vilken är utrustad med en tvåkärnig Pentium Gold 4425Y ur sjunde generationens Core "Kaby Lake".

Förutom ny hårdvara ser Surface Go 3 ut att behålla exakt samma design som föregångaren. Det innebär en 10,5-tumsskärm med upplösningen 1 920 × 1 080 pixlar, en tjocklek om 8,3 millimeter och vikt om 544 gram. Likt Surface Pro-serien finns även stöd för dockningsbara tangentbord och digitizer på skärmen för en stylus-penna.

Lanseringen av Surface Go 3 äger rum i Sverige i samband med Windows 11 den 5 oktober och får ett startpris från 4 790 kronor. Tidigt nästa år släpps också en modell med stöd för 4G/LTE.