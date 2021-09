Under vintern lanserar Valve sin handhållna spelkonsol Steam Deck med vilken det ska vara möjligt att spela så gott som alla PC-spel. Då den använder sig av ett Linux-baserat operativsystem krävs dock att spelen fungerar genom kompatibilitetslagret Proton, något som är långtifrån garanterat. Däremot ska hårdvaran kunna leverera tillräckligt på prestandafronten.

Prestanda: Valve Steam Deck

Spel Inställningar Bildfrekvens (FPS) Shadow of the Tomb Raider Highest / High / Custom 30 FPS / 36 FPS / 60 FPS Doom Medium / Custom 60 FPS / 46 FPS Cyberpunk 2077 High 20–30 FPS DOTA 2 Highest / Low 47 FPS / 80 FPS

Nu har en användare i Kina lyckats få tag på en Steam Deck och kört flera prestandatester i spel, vissa mer krävande än andra. Först och främst återfinns Shadow of the Tomb Raider som över enhetens 7-tumsskärm med upplösningen 1 280 × 800 pixlar når 30 bilder per sekund (FPS) med inställningarna uppskruvade till högsta. Det här går upp till 36 FPS i High. Enheten når även 60 FPS, här dock med ospecificerade egna inställningar.

Vidare till Doom har Steam Deck inga problem att driva runt spelet i Medium där den når 60 FPS. Även här används icke specificerade inställningar, vilka av allt att döma är högre då spelet går ned till 46 FPS. Mer lättdrivna DOTA 2 är ingen match för enheten som klarar 47 FPS med inställningarna uppskruvade till taket och 80 FPS i läget Low.

Avslutningsvis sätts Steam Deck på prov med Cyberpunk 2077, där den endast når en bildfrekvens på mellan 20 och 30 FPS. Viktigt att påpeka är att det är med inställningarna på High, något som borgar för att det kan vara möjligt att ligga på över 30 FPS med något lägre inställningar.

Systemkretsen som huserar i Steam Deck är AMD:s "Van Gogh" med fyra kärnor av arkitekturen Zen 2 med stöd för Simultaneous-Multithreading för totalt åtta trådar. Dessa har en för formatet respektabel basfrekvens om 2,4 GHz och ett turboläge som går upp till 3,5 GHz. Detta sällskapas av en integrerad grafikdel av arkitekturen RDNA 2 med åtta beräkningsenheter för totalt 512 streamprocessorer, vilka körs i 1,0–1,6 GHz. Allt detta inom ett TDP-värde om 4–15 W.

Systemkretsen flankeras av 16 GB LPDDR5-minne med en effektiv klockfrekvens om 5 500 MHz som körs över fyra 32-bitars minneskanaler, för en bandbredd om 88 GB/s. På lagringsfronten finns tre alternativ för olika prisklasser, där det billigaste ger 64 GB EMMC-minne. De dyrare varianterna erbjuder SSD-enheter på 256 respektive 512 GB, vilka körs över PCI Express 3.0 x4 (4 GB/s). Priserna för respektive modell ligger på 419, 549 och 679 euro.

De första Steam Deck-enheterna levereras någon gång i december månad, men många som förbokat får vänta länge än så. Den som väljer att lägga en bokning idag får tålmodigt vänta på sin leverans till någon gång under 2022 års andra hälft.

Källa: Tom's Hardware

