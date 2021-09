Inom en inte allt för avlägsen framtid lanserar Intel sin nya processorfamilj, kodnamn "Alder Lake". Det blir ovanligt många nyheter för att vara en ny generation med två nya arkitekturer, tillverkning Intel 7 (nanometer), stöd för PCI Express 5.0 och DDR5. Inte minst, bokstavligen, är sockel LGA 1700 som växer betydligt mot föregångarna och har en annorlunda hålbild för montering av kylare.

Flera tillverkare har redan gått ut med att de erbjuder gratis monteringskit för LGA 1700 till befintliga kunder. Dessa får nu sällskap av tyska Be Quiet, som mot uppvisande av ett kvitto för en Alder Lake-processor alternativ ett moderkort med sockel LGA 1700 och en kylare kan få ett gratis kit hemskickat. Den som inte kan uppvisa kvitton ska kunna köpa ny monteringsanordning för en "mindre avgift".

Kylare med kompatibilitet för nya monteringskitet:

Dark Rock Pro 4

Dark Rock 4

Dark Rock Slim

Dark Rock TF 2

Shadow Rock 3

Shadow Rock Slim 2

Shadow Rock LP

Pure Rock 2

Pure Rock

Silent Loop 2

Pure Loop

Be Quiet passar samtidigt på att meddela att samtliga av bolagets kylare levereras med det de nya monteringsdetaljerna från år 2022. Att det dröjer beror sannolikt på att återförsäljarna behöver tid på sig att tömma befintliga lager, varför Be Quiet inte vill göra en bred utfästelse under slutet av året. Lanseringen av Intel Alder Lake väntas äga rum den 4 november.

Brukar du återanvända samma processorkylare vid byte av plattform?