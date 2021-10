Ett återbesök i de fiktiva städerna Liberty City, San Andreas och Vice City ser ut att vara nära förestående. I somras uppgavs Rockstar arbeta på en remaster av titlarna Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: San Andreas och Grand Theft Auto: Vice City, vilka påstods vara under utveckling hos utgivarens studio i Skottland, Rockstar Dundee.

Detta bekräftas nu av den sydkoreanska myndighetsorganisationen Game Rating and Administration Committee (GRAC), vars uppgift är att utvärdera och sätta åldersrekommendationer på spel. De får därmed ofta tillgång till spel innan lansering för att kunna göra sin bedömning. GRAC publicerade nyligen sina rekommendationer för titeln "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition".

Dokumenten publicerades till synes av misstag, då de kort efter raderades igen. Det är dock inte första gången GRAC av misstag avslöjar en kommande speltitel. De har tidigare bland annat råkat bekräfta datum för alpha-tester av Diablo II: Resurrected.

Det framgår inte när spelet kan tänkas lanseras eller några detaljer om innehållet utöver vilka generiska rekommendationer och åldersgränser organisationen beslutat om. Enligt tidigare uppgifter sker utvecklingen i Unreal Engine och spelen ska få ordentliga visuella lyft, men målet är att hålla sig så nära originaltitlarna som möjligt.

Lanseringen ska först ha planerats redan i oktober, men spelare kan få vänta något längre. Enligt nya uppgifter är trilogin försenad. Rockstar uppges istället satsa på lansering i november till plattformarna PC/Windows, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch och Google Stadia.

Läs mer om Grand Theft Auto: