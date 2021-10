MSI är en av de största aktörerna på den skandinaviska marknaden när det kommer till speldatorer i det bärbara segmentet. Det är inte ett märke som för det flesta känns obekant inom stationära datordeler heller. Utöver allehanda datordelar som grafikkort och moderkort dribblar även tillverkaren i datorskärmar, möss och tangentbord – precis som de flesta aktörerna i dagsläget.

Trenden med supertunna speldatorer är MSI inte någon nykomling till heller, detta då MSI redan innan deras nya Delta-serie har en långt gående erfarenhet inom kategorin "ultratunn-gaming" med sina Stealth-maskiner. Undertecknad har själv använt en MSI Stealth GS73VR en gång i tiden, med blandade intryck ska tilläggas då varken ljud- eller prestandanivåer var speciellt önskvärda vid tunga belastningar.

Idag ska jag ta mig en närmare titt på MSI Delta 15 A5EFK-025NEU med affixet "AMD Advantage". Kort och gott innebär just AMD Advantage att hela datorn är så långt det går proppad med prylar från AMD, som sedan gått igenom en certifieringsprocess på flera fronter för att säkerställa en viss standard. Det jag hoppas på att se här, det är att den långt gående expertisen MSI besitter kommit väl till hands ihop med Advantage-certifiering och att prestandan inte blir lidande utav det nätta formatet som presenteras.

Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av MSI som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

MSI har inte snålat när det kommer till specifikationerna i Delta 15. Valen att tillgå denna modell rör sig framförallt mellan en AMD Ryzen 9 5800H eller Ryzen 9 5900HX, varpå sistnämnda infinner sig i den bärbara jag testar. Den andra potentiella skillnad är skärmen, som antingen finns att välja med 144 Hz eller 240 Hz. Båda är mig veterligen IPS-paneler responstid på 3 millisekunder.

Maskinvaruspecifkationer MSI Delta 15 A5EFK-025NEU Processor AMD Ryzen 9 5900HX 3,3 - 4,6 GHz Grafikkort AMD RX 6700M 10 GB GDDR6 Arbetsminne 2×8 GB (16 GB) 3200 MHz (2 platser, max 64 GB) Skärm 15,6 tum IPS 1920 x 1080p (FHD)

240 Hz med 3 ms responstid

300 nits och Freesync Premium Lagring 1st 1 TB SSD (QLC, 2200/1800 MB/s skriv- och läshastighet)

2st m.2-platser (1st ledig plats) Högtalare 2 × 2W inbyggda stereohögtalare Trådlösa anslutningar Wi-Fi 6 och Bluetooth 5.2 Fysiska anslutningar 1 st HDMI 2.0 (4K@60Hz / 1080p@120Hz)

2 st USB 3.1 Gen 1 Type-A

2 st USB 3.1 Gen 1 Type-C

1 st 3.5mm combo-jack Batteri 82 wattimmar Vikt 1,9 kilogram (utan emballage)



Som tidigare nämnt infinner sig en Ryzen 9 5900HX i datorn jag har till hands. Med 8 kärnor och 16 trådar som rullar i en klockfrekvens om 3,3–4,6 GHz, då är det inget annat än ett monster. Allt detta huseras i ett paket om 45 watt TDP i grundutförande. Jag säger grundutförande då just HX-modellerna i AMD:s mobila uppsättning är upplåsta, men det är upp till tillverkaren att ta tillvara på.

AMD Ryzen 9 5900HX ackompanjeras av AMD Radeon RX 6700M. Ett grafikkort från AMD:s nya satsning som är tänkt att gå upp emot Nvidias RTX 3070 i den mobila sektorn. Radeon RX 6700M besitter 10 GB grafikminne, 36 beräkningsenheter för totalt 2 304 streamprocessoreroch en maximal klockfrekvens om 2 300 MHz. Detta ger en teoretisk beräkningskraft på 10,6 TFLOPS, vilket bör vara mer än tillräckligt med kraft för att driva den1080p-upplösta 240 Hz-skärmen.

Anslutningsmöjligheterna är relativt goda, både trådlöst och fysiskt. På vänster sida av datorn infinner sig ett stycke laddningsuttag, ett 3,5mm kombo-jack för hörlurar, en USB Type-C uttag och en USB 3.1 Type-A. Högersidan fyller ut med en HDMI 2.0-port, en till USB 3.1 Type-A och slutligen ännu en USB typ-C anslutning. Här är jag väldigt glad att se en fullstor HDMI-port som brukar saknas från tunna datorer vanligtvis, däremot hade varit önskvärt med HDMI 2.1 istället för den HDMI 2.0 som här infinner sig.

För lagring sitter det en Micron 2210 MTFDHBA1T0QFD med en kapacitet på 1 TB som är specificerad till 360 TB skrivningar. Det finns även ytterligare en ledig M.2-plats om behovet utav utökad lagring skulle uppstå i framtiden. Datorn har 16 GB primärminne som körs i 3 200 MHz, med två stickor om 8 GB i en tvåkanalskonfiguration. För den som vill uppgradera detta är maximalt officiellt stöd på minnesfronten 64 GB över två minnesstickor om 32 GB vardera.

För att njuta av Crab Rave sitter två stycken högtalare i stereokonfiguration som pumpar i två watt per element. Sist men inte minst sitter det ett batteri på 82 wattimmar (Wh). Avslutningsvis huseras allt ovanstående i ett metallchassi med en total vikt på drygt 1,9 kilogram, vilket är helt makalöst i min mening.

Vad är AMD Advantage?

Kort och gott är AMD Advantage marknadsföringsnamnet för när en bärbar dator har både en processor samt dedikerat grafikkort från just AMD. Enligt AMD själva ska detta medföra ökad prestanda genom diverse nya smarta tekniker. Men det finns självfallet mer till namnet än så.

Kombinationen utav dubbla AMD-produkter möjliggöra tekniker som Smartshift och Smart Access Memory (SAM). Smartshift är en teknik som dynamiskt justerar allokering utav resurser där de behövs mest för stunden, exempelvis strömbudget mellan processor och grafikkort. Smart Access Memory är den teknik som tillåter full- och direkt tillgång till VRAM på grafikkortet och den fulla bussbandbredden över PCI Express-rälset i Windows operativsystem.

Bärbara speldatorer får kvalitetsstämpeln AMD Advantage

Utöver tekniskt mumbo finns det faktiskt en rätt vettig sak med just klistermärket AMD Advantage, och det är i form utav en kvalitetsstämpel. För att tillverkare ska få rätten att sätta den etiketten på sin låda måste specifika krav för bland annat skärm- och kylförmåga uppnås. Även starttider och smärta dimensioner faller inom denna verifiering.

Initiala intryck och användarupplevelsen

Redan när jag packar upp MSI Delta 15 känner jag en viss ödmjukhet till designen. Datorn är liten, lätt och till synes välbyggd. Själva chassit är gjort i aluminium och det är nästintill omöjligt att med ögonen urskilja metallen tar slut och plasten börjar på de få ställen som plast har använts. Första intrycket är att detta är en premium-produkt.

Starttiden är också imponerande. Från det att jag trycker på strömknappen till det att jag är inne i Windows rör sig om knappa 12 sekunder. Det är alltså inga som helst problem att slå av datorn när jag ska stoppa ned den i väskan och sedan bara lyfta upp den igen och köra vidare med vad jag än höll på med – Något strömsparläge behövs inte här inte.

Batteritiden är inget att fnissa åt för den delen. Trots att det endast rör sig om 82 wattimmar klarar datorn av att köras utan kontakt med ett vägguttag under hela min skoldag. Närmare åtta timmar får jag ut med strömsparprofilen aktiverad, tämligen imponerande med tanke på de komponenter som sitter i måste jag säga.

Högtalarna på två watt gör ett okej jobb också. Jag har inga problem att lyssna på musik eller kolla på YouTube, ljudet är klart och blir högt nog för all typ av mediakonsumtion. Webbkameran lämnar dock lite att önska, men så är fallet på alla bärbara maskiner med inbyggd webbkamera som jag testat genom åren.

Skärm

Skärmen på MSI Delta 15 skulle jag beskriva som mycket trevlig att använda. Kombinationen utav IPS-teknik och 240 Hz gör sig otroligt väl ihop. Trots att det "bara" är 3 millisekunder responstid från grå-till-grå (GtG) är det absolut inget jag känner av i någon negativ klang överhuvudtaget faktiskt. Mina ögon eller händer kan åtminstone inte urskilja någon skillnad från de teoretiskt snabbare panelerna med lägre responstid som jag testat förut.

Färgåtergivning känns bra och svärtan är djup. Inte någon gång känns färger översaturerade eller urvattnade varken vid spelande eller mer allmän mediakonsumtion. Det enda jag har lite att klaga på här är ljusstyrkan om 300 cd/m2. Den känns inte fullt tillräcklig när jag sitter i väl belysta lektionssalar eller utomhus, speciellt inte om solen tittar fram och blänker en del över skärmen.

Överlag är jag nöjd med skärmen och tillhörande panel. Jag uppskattar mer och mer den tunna ramen som omger båda sidorna och den övre delen. Detta är dock på bekostnad utav en fetare läpp på nederkant, men personligen anser jag att om en skärm ska lite tjocklek är det just här det ska vara då det knappt märks av vid användande.

Tangentbord och pekplatta

Det inbyggda tangentbordet är väldigt trevligt att skriva på. Jag skriver faktiskt hela denna artikel på just det inbyggda tangentbordet för att verkligen få en rättvis känsla för det. Även spelande och allmänt surfande görs i sin helhet direkt på datorn i sig, sånär som på en extern mus vid spelande då, så klart.

Tangentbordet är av typen lågprofil och ger ifrån sig ett lätt klickande när en tangent slår i bottenplattan. Det är dock inte överdrivet ljudligt, utan precis tillräckligt för att få en tillfredsställande taktil känsla, men dämpat nog för att utan problem kunna använda datorn i klassrummet utan att störa grannarna. Det är ärligt talat ett utav de bästa tangentborden jag haft äran att skriva på när det kommer till bärbara datorer.

Tangentbordet har full bakgrundsbelysning och RGB som kan kontrolleras genom MSI Center, ett program jag kommer gå igenom alldeles strax. Dessvärre finns inte individuell bakgrundsbelysning, utan det är hela tangentbordet som dras med i färgändringarna, eller om jag bara slår av belysningen helt.

En fin sak med tangentbordet på MSI Delta 15 är att trots den slimmade designen infinner sig en full funktionsnyckel-rad, det vill säga F1 genom F12, samt en dedikerad skärmdumps-knapp. Dessa är förinställda att agera med kortkommandon likt att stänga av webkameran, höja- och sänka volymen samt justera skärmens ljusstyrka med mer. Vill jag därmed använda mig utav just FN-knapparna lär jag hålla in "FN"-knappen som ligger intill piltangenterna nere i högra hörnet.

Pekplattan är godtycklig skulle jag vilja säga. MSI Delta 15 använder sig utav Windows Precision Drivers, vilket är ett otroligt stort plus i min bok. Den är exakt, responsiv och gör ett bra jobb med att stöta ifrån sig oavsiktlig beröring från min handled- samt handflata. Tyvärr är den i minsta laget, men jag ser inte riktigt hur den skulle kunna vara större utan att flytta upp tangentbordet och därmed tumma på värmeavledningsförmågan. Därför är det inte något jag ger direkta minuspoäng för.

Mjukvara

Datorn levereras med Windows 10 Home Edition. Vid uppstart och initiering ser jag inte mycket "bloat" att prata om alls faktiskt, så när som på Windows egna skräp i form utav Solitaire och allehanda reklam för Tangent Games och Instagram. Det MSI valt att lägga in är antivirus från tredje part, vilket jag självklart tar bort innan jag ens börjar ladda ned drivrutiner och programmen jag behöver.

För ljuddelen ligger Realtek som grund, där MSI som sedvanligt även inkluderar deras egna Nahimic som ett lager utanpå. Nahimic tillåter mig att ändra saker som equalizer (EQ) och diverse ljudprofiler för spel- eller film konsumtion. Möjligheten att aktivera andra effekter som echo cancelation och noise supression för externt kopplad mikrofon finns också.

Utöver det levererar MSI datorn med deras eget kontrollcenter kallat MSI Center. MSI Center låter mig hålla koll på hårdvaran och ställa in diverse profiler för fläktkurvan samt prestandaläge. Jag kan även här ändra den RGB:n som finns under bakom det bakgrundsbelysta tangentbordet. Den sista mer nämnvärda biten är att jag kan här igenom söka efter utdaterade eller eftersaknade drivrutiner, därefter kan jag ladda ner dem för automatisk installation.

Under skrivandets gång hinner såklart Windows 11 lanseras, och nyfiken som jag är fixar jag en ISO och installerar det i hast. Inledningsvis är det inga som helst problem med att gå över till Windows 11. All grundläggande funktionalitet som pekplata, Wifi, Bluetooth och drivrutiner fungerar direkt utan trassel. Däremot verkar Ryzen bete sig illa under Windows 11, något som jag har i åtanke även under testets gång.

Prestanda

De syntetiska testerna består utav 3DMark, PCMark 10 och klassiska tester som Cinebench. Samtliga slingor körs tre gånger i snabb följd, varpå det sista testet är vad jag väljer att presentera. Fläktkurvan är inställd på maximalt antal varv per minut (RPM) för att ge Deltan en riktig chans att visa vad den går.

Precis som med de syntetiska testerna rullar samtliga speltester tre gånger rygg-mot-rygg, detta för att säkerställa en termodynamisk jämvikt. Det vill säga en jämn och fin kurva snarare än spikar i klockfrekvenserna som kan resultera i kraftig fluktuering, vilket inte är representativt utav den faktiska prestandan.

De syntetiska testerna kör jag i standardutförande sånär som på att jag slår av demo-lägena. Gällande speltesterna använder jag mig utav de högsta inställningarna möjligt, detta inkluderar eventuell kantutjämning då det i slutändan rör sig om en inbyggd panel med upplösningen 1080p.

Syntetiska tester

Då testandet visar sig blir rätt matigt väljer jag att dela upp allt i olika stycken, eller kategorier om man så vill. Jag börjar med att starta 3DMark-programmet och kör igång de mer spelorienterade testerna. Detta innefattar då Firestrike och Time Spy.

3DMark – Speltester Poäng – Totalt Poäng – Grafikkort Poäng -– Processor 3DMark -– Time Spy 9 063 poäng 9 060 poäng 9 081 poäng 3DMark – Time Spy Extreme 4 321 poäng 4 291 poäng 4 500 poäng 3DMark – Firestrike 20 986 poäng 25 389 poäng 22 339 poäng 3DMark – Firestrike Extreme 12 175 poäng 13 082 poäng 22 256 poäng 3DMark – Firestrike Ultra 6 334 poäng 6 348 poäng 22 523 poäng

Här kan jag direkt se att något inte står rätt till under Windows 11 vad gäller Ryzen-processorer, speciellt för processorpoängen. Under Windows 10 fick jag närmare 28 000-poäng i vanliga Firestrike, medan Windows 11 endast spottar ut knappa 22 000 poäng. Tyvärr dubbelkollade jag aldrig alla siffror innan jag uppgraderade till Windows 11 och därmed kan jag inte sammanställa en direkt jämförelse över testsviten.

Något som är väldigt intressant här dock, det är att grafik-poängen ökade mellan 1 000–2 000 när jag kör Windows 11. Min gissning här är att den lägre processorprestandan tillåter en större strömbudget att allokeras till grafikkortet. Windows 11 kanske faktiskt ger mer prestanda i slutändan över Windows 10 enkom av denna anledning, åtminstone för vissa bärbara datorer när det kommer till GPU-bundna spel.

Unigine tester Poäng – Totalt Medel FPS Max FPS Lägsta FPS Unigine Heaven 2 539 poäng 100,8 FPS 244,6 FPS 37,9 FPS Unigine Valley 4 645 poäng 111 FPS 32,2 FPS Unigine SuperPosition 12 197 poäng 91,23 FPS 113,32 FPS 71,66 FPS

Precis som med 3DMark påvisar Unigine-programmen samma problematik när jag korsrefererar resultaten med motsvarande maskiner där ute som fortsatt använder Windows 10. Turligt nog har AMD redan utannonserat att en fix är på väg för att åtgärda två stycken buggar med Ryzen-processorer under Windows 11. Dessa lösningar är beräknade att landa redan innan månadsskiftet nu i Oktober månad 2021.

Syntetiska tester – DirectX 12 och Ray tracing 3DMark – Port Royale 3 522 Poäng – – 3DMark – DirectX Raytracing Feature Test 9,75 FPS – – 3DMark – Mesh Shader Feature Test 31,28 FPS - OFF 191,04 FPS +511% 3Dmark – VRS Feature Test – – – 3DMark – Sampler Feedback Feature Test – – –

När jag kollar på prestandan för ray tracing ser det inte särskilt ljust ut, detta oberoende utav Windows 11 problematiken eller ej. RT-prestandan enligt 3DMark RT Feature Test lägger sig i linje med vad som kan förväntas med ett RTX 2060 Super mer än tungviktare ur Radeon RX 6000-serien.

När jag däremot vänder blicken mot Mesh Shader-testet ser vi enorma vinster, över 500 procent extra prestanda kan hämtas här, vilket är klart mer än vad exempelvis RTX 3000-korten ser i samma test generellt. Här kan jag konstatera att återigen verkar AMD-baserade grafikkort dra mest nytta utav denna teknik och Radeon RX 6700M är inget undantag.

Dessvärre får jag inte bukt med VRS- och Sampler Feedback-testerna. Trots bistående hjälp från MSI totalt vägrar dessa test antingen starta eller slutföra. MSI har från sitt håll försökt matcha min konfiguration sånär som på drivrutinsversioner utan att lyckas återskapa det. Därför kommer jag inte dra några negativa slutsatser här annat än att det är ett lokalt problem för mig och den maskinen jag har. Mest troligen konflikt med mjukvara någonstans då allt annat fungerar utan problem.

Syntetiska tester – Produktivitet PCMark 10 – Extended 8 715 poäng – – Cinebench R23 12 623 poäng (flertrådat) 1 474 poäng (enkeltrådat) x8,56 (MP-ratio) Geekbench 8 060 poäng (flertrådat) 1 425 poäng (enkeltrådat) –

Till sist testar jag nu de mer processor-inriktade tester som Cinebench R23 och Geekbench. Resultaten är imponerande. Det jag kan se utifrån dessa siffror är att Ryzen 9 5900HX springer cirklar runt både föregående generationer från AMD själva, men även Intels diton sånär som på deras 11-serie som kliver in lite före i staplarna i flertrådade scenarion. Dock är det fortfarande inte fy skam sett till formatet som processorn är paketerad i.

Återigen skulle dessa siffror mest troligen se mycket högre ut om jag testar med Windows 10 istället för Windows 11. Men jag känner personligen inte att bortfallet är något att bry sig om då det kommer lösa sig i framtida uppdateringar. Dessutom är prestandan som presenteras redan nu mer än tillräckligt för de allra flesta användare och applikationsområden där ute.

Speltester

Det är dags att köra igång speltesterna. Jag väljer här att endast testa i den inbyggda upplösningen på skärmen som förefaller i 1 920 × 1 080 pixlar. Samtliga inställningar och reglage skruvas i taket för att belasta grafikkortet till smärtgränsen, detta inkluderar eventuellt ray racing och kantutjämning.

Speltester – 1080p (FHD) Grafik-API Medel FPS Ashes of Singularity Vulkan 32 FPS Biomutant DX11 67 FPS Crysis Remastered DX12 35 FPS Doom Eternal Vulkan 144 FPS Gears of War 5 DX12 91 FPS League of Legends DX11 240 FPS New World DX12 57 FPS Project Cars 2 DX11 93 FPS Shadow of the Tomb Raider DX12 96 FPS Total War Warhammer II DX12 60 FPS Xuan-Yuan Sword VII DX12 110 FPS

Med facit i handen är det en imponerande maskin, speciellt med tanke på formfaktorn. Att spela i 1080p (FHD) är inga som helst problem varken i e-sporttitlar som kan nyttja 240 Hz-skärmen eller mer tungdrivna grafiska titlar. Det är bara "meme"-titlar likt Crysis Remastered och Ashes of Singularity som drar ner spelnivån till tvivelaktiga gränser.

Det finns gott om kraft kvar att hämta för högre bilduppdateringsfrekvenser om jag skulle tumma lite på bildkvalitén bara. Det jag skulle kunna göra här för en rätt skaplig knuff i prestanda är att dra tillbaka reglagen för kantutjämning, anti-aliasing (AA), men framförallt saker som ray tracing och skuggsättning. Jag vågar även påstå att 1440p-gaming är fullt gångbart genom en extern skärm, men igen så skulle jag förmodligen behöva skruva ned inställningarna från de galet höga nivåerna om jag önskar spela med lite fler bildrutor per sekund.

Som tidigare nämnt kring de syntetiska testerna faller en bit av prestandan för spel idag bort på grund av underliggande problematik i Windows 11 med Ryzen-processorer. Men jag ser inte det som ett problem egentligen då användaren är fri att installera Windows 10 eller se framtida uppdatering som extra gratis prestanda när uppdateringen finns till hands.

Temperatur och ljudnivå

Värmeutvecklingen och klockfrekvenser är väldigt varierande. Självaste grafikkortet klarar utan problem att smula sönder allt som jag kastar på det. Lägsta uppmätta frekvens landar strax norr om 1 980 MHz, men RX 6700M ger sig inte vika och håller sig för merparten inom spannet om 2 100–2 200 MHz (maximal turbo är 2 300 MHz). Jag ser heller aldrig temperaturer högre än 82° grader Celsius i mina mätningar och effektuttaget ligger kring 105 watt.

Processorn visar sig dock stundvis få mindre problem i detta kompakta chassi. Lägsta uppmätta frekvens här klockar in på 3,1 GHz, vilket är tekniskt sett 200 MHz under basklockan och jag slår därmed i värme- eller effekttaket. Merparten av tiden ser jag dock frekvenser norr om 4,3 GHz över samtliga kärnor. Temperaturen ligger mellan 73–98° grader Celsius beroende på test och med ett maximal effektuttag om 105 watt – vilket är mer än dubbelt upp från den listade TDP:n om 45 watt.

Ljudnivån skulle jag vilja kalla fullt acceptabel. Jag upplever inte fläktarna i MSI Delta 15 som speciellt högljudda eller irriterande. Med fläktarna snurrandes på högsta varvtal är datorn självfallet ljudlig, men ljudprofilen i sig är behaglig nog för att kunna vistas i samma rum som och skär för den delen inte igenom hörlurarna, speciellt inte med musik eller spelljud i kåporna. Vid aktivt spelande blir tyvärr tangentbordet lite för varmt för egen del och handsvett blir därmed också ett faktum.

Pris och tillgänglighet

MSI Delta 15 A5EFK finns tillgänglig att köpa från och med den 22 oktober 2021 till det rekommenderade priset 19 990 kronor. Tillgängliga återförsäljare är bland annat Inet, Webhallen och Mediamarkt. Konfigurationen som säljs är den med Ryzen 9 5800H och 240 Hz-skärm, när och om modeller med Ryzen 9 5900HX dyker upp återstår att se.

I dagsläget finns det endast en 15-tumsmodell att köpa i Delta-serien från MSI, men det kan komma att ändras i framtiden. Jag själv hoppas på att se en 17.3-tumsmodell i samma tunna format som Delta 15, dock gärna med en 16:10-skärm i upplösningen 2 560 x 1 600 pixlar. Jag tror det skulle bli en värdig ersättare till dagens MSI Alpha 17.

Sammanfattning

MSI Delta 15 A5EFK med AMD Advantage gör absolut inget annat än att imponera. De två företagen har tillsammans lyckats ta fram en dator som besitter kraften utav en stationär maskin fast i ett riktigt slimmat format. Det har inte varit annat än en fröjd att använda denna dator de senaste veckorna.

För hårdvarans räkning infinner sig den åttakärniga AMD Ryzen 9 5900HX, Radeon RX 6700M med 10 GB grafikminne samt 16 GB primärminne som körs i 3 200 MHz. För bildvisning rör det sig om en skärm på 15,6 tum med IPS-panel i upplösningen 1 920 × 1 080 pixlar samt en uppdateringsfrekvens om 240 Hz. För lagring infinner sig en snabb NVM Express-baserad SSD-enhet med lagringsutrymme på 1 TB. Det sitter ett 82 wattimmar batteri som med lätthet mäktar med över åtta timmars drift vid kontorsarbete. Allt detta väger in på dryga 1,9 kilogram och en halv snusdosa i tjocklek.

Hårdvara på papper i all ära, prestandan finns även där för att matcha. Oavsett vilka program eller spel jag testar är det inga problem för MSI Delta 15 att tugga sig igenom allt i sin väg. Även tungdrivna titlar likt New World och Biomutant klarar av att spelas med reglagen vridna till max och en FPS vid det magiska 60-snåret. För den som önskar dra nytta utav den snabba 240 Hz-skärmen fungerar det ypperligt att spela Doom Eternal eller mer e-sportorienterade titlar som League of Legends i 144 bilder per sekund – eller mer.

Medföljande mjukvara är minimal, alltså ingen nämnvärd bloat sånär som på antivirus från tredje part som bör tas bort med omnejd. Däremot den egna mjukvaran från MSI, närmare bestämt Nahimic för ljud och MSI Center för att kontrollera diverse saker som fläktar och RGB, är faktiskt användbara program som jag ständigt återkommer till för att aktivt använda.

Skärmen känns välbalanserad i sin mättnad och svärta tack vare IPS-tekniken som ligger till grund för panelen, även om det inte är VA-nivåer av svart. Tangentbordet är väldigt bekvämt att använda vid skrivande såväl som spelande med sitt lätta men ändå taktila klickande när tangenterna bottnar ut. Högtalarna vinner inga priser, men gör ändå sitt jobb med att vara högljudda och klara nog för filmtittande eller bara musik vid slösurfande.

Värmeutveckling och ljudnivå är fullt rimligt sett till storleken och komponenterna som huserar i det smala chassit. Det kan efter en stund blir en aning obekvämt att vila händerna på tangentbordet under tunga lyft, men inte mer än att lite handsvett infinner sig. Det enda direkt överhängande problemet i skrivande stund är bortfallet av prestanda under Windows 11 ihop med en AMD-processor, något som AMD dock lovat råda bot på i all hast redan innan slutet av oktober, alldeles runt det att MSI Delta 15 landar på butikshyllorna.

I slutet av dagen kan jag helhjärtat rekommendera ett köp utav MSI Delta 15. Jag själv ser inget som kan göra en potentiell köpare besviken. Det är topprestanda paketerat i ett nätt format, oavsett spel eller program som körs är det ingen match för denna dator. Även batteritiden som räcker en helt arbetsdag är imponerande, speciellt med hårdvaran i fråga under skalet. Köpsuget är stort för egen del, dock är jag personligen mer sugen på en potentiell 17.3"-tumsmodell och hoppas MSI kan få ut en sådan inom snar framtid!

Fördelar

Topprestanda för klassen

Behaglig ljudprofil vid tungt användande

Väldigt bra tangentbord för skrift och spel

Fungerar utan trassel med Windows 11

Nackdelar

Lite för svag ljusstyrka på skärmen

Blir lite varmt om händerna

Rekommenderat pris: 19 990 kronor.

Lägsta pris vid publicering: 19 990 kronor.