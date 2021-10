Rykten om en Pro-version av Nintendos Switch har cirkulerat sedan kort efter lanseringen av Switch i början av 2017. Senast förra veckan rapporterade Bloomberg om utvecklingsutrustning med stöd för 4K-upplösning. Ett annat rykte som ackompanjerat Pro-rykten är att nästa iteration av Nintendos konsol ska utrustas med Nvidias DLSS-teknik.

I ett patent som Nintendo lämnat in under mitten av 2020 visar det japanska bolaget nu upp en egen metod för uppskalning med hjälp av maskininlärning. Patentet går inte in på de exakta detaljerna men visar upp en metod där bilden delas in i block om ett fåtal pixlar som sedan bearbetas av uppskalningsalgoritmen.

Patentet visar inga tecken på att metoden skulle använda temporal information, det vill säga information från intilliggande bildrutor. Vi ser heller inga tecken på någon form av kantutjämning. Med andra ord är metoden ur dessa hänseenden mer lik AMD:s Fidelity FX Super Resolution (FSR) snarare än Nvidias Deep Learning Super Sampling (DLSS).

Angående hårdvara ger patentet exempel på grafikkretsar som kan accelerera algoritmen och nämner specifikt Nvidia-hårdvara med dedikerade Tensor-kärnor, men talar inte om dem som ett krav. Även om exempel på uppskalning från 540p till 1080p tar fokus i inledningen av patentet nämner senare delar uppskalning till 1440p och 4K-upplösning också.

Om, när och i vilken Nintendo-konsol metoden eventuellt kan användas i återstå att se.

Tror du att detta är ett tecken på en kommande Pro-modell av Switch eller är det bara en ny uppskalningsmetod för befintliga konsoler?