Den anrika spelserien Grand Theft Auto (GTA) är en av kronjuvelerna i utvecklaren Rockstars bibliotek. Med flerspelarläge, regelbundna uppdateringar och lanseringar till nya plattformar har företaget gång på gång blåst nytt liv i GTA V, som åtta år efter lanseringen fortfarande är seriens senaste del. Det är oklart när nästa del lanseras, men nu bekräftar Rockstar de rykten som i månader talat om en remaster av tre klassiska GTA-titlar.

Via Twitter och Rockstars blogg meddelas nu att namnet för spelsamlingen blir Grand Theft Auto: The Trilogy, med tillnamnet "The Definitive Edition". Trilogin består av Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City samt Grand Theft Auto: San Andreas, som var storspel under guldåldern för populära Playstation 2. Nysläppet medför att titlarna äntrar moderna plattformar och fler detaljer väntar redan mot slutet av oktober, med tillgänglighet innan årets slut.

Konkret handlar det om lansering till Sonys Playstation 4 och Playstation 5, Microsofts Xbox Series X/S samt Xbox One-familjen, men även Nintendo Switch och PC/Windows genom Rockstar Launcher. Någon gång under nästa år ska spelen också komma till IOS- och Android-enheter. Rockstar lovar att spelen får förbättrad grafik och uppdaterad spelmekanik, men att det "klassiska utseendet och känslan" ändå ska finnas kvar. Med avsaknad av bilder, videoklipp och närmare beskrivningar återstår att se exakt vad som förändras.

Företaget meddelar dock att de inför lanseringen väljer att plocka bort de klassiska versionerna, som i dagsläget exempelvis finns tillgängliga genom Steam. Titlarna ska börja försvinna från de digitala hyllorna med start den 11 oktober, men spelare som redan äger dessa kommer även i framtiden att kunna ladda ned dem.