Det är knappt ett halvår sedan HTC lanserade två nya VR-headset. De två nya modellerna Vive Pro 2 och Vive Focus 3 är en satstning mot premium- och företagssegmenten tillsammans med bolagets nya verktygsserie Vive Business för VR-utveckling. Nu uppges HTC åter rikta in sig på konsumenter med ett nytt projekt under kodnamnet "Hue".

HTC avtäcker Vive Pro 2 och Vive Focus 3 – 5K-upplösning i 120 Hz

Den 14 oktober går evenemanget "Go with the Flow" av stapeln. Under evenemanget väntas HTC presentera "Hue", vilken flankerad av plattformen Viveport Verse ska bli bolagets nysatsning på konsumentmarknaden. Baserat på dokument HTC lämnat in till amerikanska US Federal Communications Commission (FCC) ser det ut att vara en fristående enhet, då dokumenten innehåller information om enhetens trådlösa anslutningsmöjligheter. Andra dokument ska även specificera att det rör sig om en allt-i-ett-produkt (AIO).

HTC är sparsamma när det gäller ledtrådar och har inför evenemanget endast publicerat bilder med ett tubformat fodra och ett par linser med frasen "Go with the Flow". Fodralet antyder att det rör sig om en kompakt enhet och linserna påminner något om konceptet "Project Proton" som HTC presenterade föregående år.

Det är även möjligt att det inte rör sig om ett renodlat VR-headset. Det kan även vara en enhet för augmented reality (AR) eller en blandning, så kallad mixed reality. Enligt en källa till Protocol ska den nya enheten inte rikta in sig på spel, utan annan typ av mediekonsumtion. Samma källa uppger även att enheten inte har några dedikerade handkontroller och en lägre presterande systemkrets jämfört med Vive Focus 3 eller Oculus Quest 2.

Vad som tar plats i tuben på HTC bilder återstår att se den 14 oktober. Evenemanget börjar klockan 17:00 svensk tid och går att se genom Vives webbplats.

Källa: Protocol, Road to VR

Vad skulle du vilja se för nyheter på HTC evenemang?