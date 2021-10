Sensommarens Galaxy Unpacked-evenemang var fullpackat med nyheter då Samsung presenterade fyra nya enheter. På menyn stod nya smarta klockor, hörlurar och de två nya vikbara telefonerna Galaxy Z Fold 3 och Galaxy Z Flip 3. Trots det har Samsung ännu ett evenemang på lager, vilket kort och gott är en uppföljare under namnet Galaxy Unpacked Part 2.

Inför föregående evenemang letade sig information om stora delar av innehållet ut i förtid. Det är inte fallet för del två, där även den annars livade rykteskarusellen är ovanligt still. Från Samsungs sida är informationen sparsam. De har endast publicerat en kort videoinbjudan där flera av bolagets egna applikationer omsluts av olikfärgade lådor.

Med Android 12 nära i tiden kan det betyda att presentationen fokuserar på mjukvara. Något som talar för det är evenemangets mantra "Self-Expression Through Technology". Det kan tänkas anspela på designspråket Material You som introduceras med just Android 12 och fokuserar på att användare i större mån ska kunna anpassa visuella element efter egen smak.

På hårdvarusidan finns fortfarande en viss möjlighet att Samsung tar tillfället i akt för att introducera telefonen Galaxy S21 FE (Fan Edition). Det råder dock delade meningar om huruvida det blir någon sådan version. Det har rapporterats att Samsung överväger överge Galaxy S21 FE dels på grund av rådande kretsbrist, dels för att satsa på Galaxy Z Flip 3. Det är dock inte officiellt bekräftat och andra uppgifter talar för lansering tidigt år 2022.

Galaxy Unpacked Part 2 sänds live på Samsungs Youtube-kanal onsdagen den 20 oktober klockan 16:00 svensk tid.