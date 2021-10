HTC:s senaste VR-headset fokuserade huvudsakligen på företagssegmentet av virtuell verklighet, med utvecklingsverktyg och premiumhårdvara. Under evenemanget "Go with the Flow" drar bolaget skynket av Vive Flow, en kompakt glasögonliknande enhet där fokus växlar till konsumenter som vill ha en enkel och bekväm portabel VR-lösning.

Till skillnad från tidigare VR-headset i Vive-serien är Flow inte utvecklad specifikt för spel. Syftet med Flow är enligt HTC att låta användare "finna stunder av lugn och välmående". Exempel på sådana aktiviteter inkluderar meditation, applikationer för att träna hjärnan eller se på film och serier.

Egenskap Värde Skärm Dubbla 2,1" LCD-paneler Upplösning 1 600 × 1 600 pixlar per öga, totalt 3 200 pixlar Uppdateringsfrekvens 75 Hz Synfält (FOV) Upp till 100° Sensorer 2 kameror Spårning Inside-out-spårning, Six degrees of freedom (6DOF) Systemkrets Qualcomm XR1 Primärminne 4 GB Lagring 64 GB Vikt 189 gram (utan kabel) Justerbart pupillavstånd (IPD) Ja, sex förinställda lägen Övrigt Utbytbara ansiktskuddar

Inbyggda stereohögtalare

Dubbla mikrofoner med brusreducering

Bluetooth

Flow är av vikt och design döma bland den mest portabla enheten i nuläget. Utseendet liknar mer ett par skidglasögon än ett VR-headset och är fristående med undantag för strömförsörjningen. Flow väger in på endast 189 gram, men är trots det utrustad med systemkretsen Qualcomm XR1 och dubbla LCD-paneler på 2,1 tum vardera. För att hålla det svalt sitter en fläkt på insidan.

Upplösningen ligger på 1 600 × 1 600 pixlar per öga med en uppdateringsfrekvens på 75 Hz. Synfältet specificeras som upp till 100 grader, vilket går att jämföra med det lite mer tilltagna synfältet om 120 grader för Vive Focus 3 respektive något lägre 89 grader för Oculus Quest 2. Pupillavståndet går att justera med ett val mellan sex förinställda lägen.

Den låga vikten är till stor del till följd av att Flow saknar ett större batteri. Det inbyggda håller endast enheten vid liv några minuter och är endast till för att förenkla byte av strömkälla. Det går antingen att köpa till ett särskilt batteri eller ansluta till en powerbank med kapacitet på minst 10 000 mAh. Flow ansluts med kabel av typen USB Type-C, vilket innebär att batteriet kan placeras i fickan eller på närliggande yta.

Flow har två kameror för inside-out-spårning och vad som kallas för six degrees of freedom (6DOF). Det medföljer inga handkontroller, däremot går det att styra vissa delar med hjälp av en mobiltelefon med Android P eller senare. För närvarande finns inget stöd för IOS-enheter.

Operativsystemet är Android-baserat och fungerar huvudsakligen som en grund till HTC plattform Viveport. Där återfinns applikationer, spel och underhållning i allmänhet. Utan handkontroll är det dock en merpart av VR-spel som inte fungerar med Flow i nuläget. Enligt HTC ska ungefär 100 applikationer få full kompatibilitet till lanseringen, med fler under utveckling.

HTC Vive Flow lanseras den 2 november och kan förbokas direkt från Vives webbsida eller hos återförsäljare. Prislappen landar på 6 199 kronor och den som förbokar får även ett tubformat fodral på köpet. Batteriet ser däremot inte ut att ingå.

Är du intresserad av VR-utrustning för annat än spel?