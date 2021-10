Rockstars omtyckta Grand Theft Auto-serie (GTA) har hängt med i nära 25 år, där den senaste delen är den seglivade 8-åringen Grand Theft Auto V. Uppföljaren ser ut att dröja ytterligare några år, men förra veckan bekräftade Rockstar rykten om en remaster-utgåva av de tre klassiska titlarna Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City och Grand Theft Auto: San Andreas.

Det nygamla spelpaketet får namnet Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, med lansering innan årets slut. I samband med avtäckandet förklarade utvecklaren att fler och exakta detaljer väntar "de kommande veckorna", men via GTA-entusiasten "alloc8or" hittar systemkraven ut på inofficiell väg redan nu, systemkrav som ännu bör tas med en nypa salt. Entusiasten publicerade informationen på webbplatsen Gtaforums under gårdagen, något Wccftech snappat upp.

Systemkrav Grand Theft Auto: The Triology – Definitive Edition

Grundläggande systemkrav Rekommenderade systemkrav Processor Intel Core i5-2700K (sic)

AMD FX-6300 Intel Core i7-6600K (sic)

AMD Ryzen 5 2600 Grafikkort Nvidia Geforce GTX 760 (2 GB)

AMD Radeon R9 280 (3 GB) Nvidia Geforce GTX 970 (4 GB)

AMD Radeon RX 570 (4 GB) Primärminne 8 GB 16 GB Lagring 45 GB 45 GB Operativsystem Windows 10 Windows 10

Trots att spelen som blir del av trilogin har över 15 år på nacken blir nyversionerna av systemkraven att döma omöjliga att driva med hårdvara i linje med dåtidens komponenter. Den grundläggande nivån vrider dock ändå tillbaka klockan ett antal år, med grafikkort från 2013 och 2014, och processorer med ytterligare något år på nacken. Värt att påpeka är att Intel Core i5-2700K pekas ut som lägstanivå, en modell som inte finns. Sannolikt åsyftas Core i7-2700K eller enklare Core i5-2500K.

På den rekommenderade sidan blir situationen mer intressant, eftersom relativt modern hårdvara ordineras både på grafik- och processorsidan. I förstnämnda fall listas den andra generationen av sexkärniga AMD Ryzen-processorer, medan Intels fyrakärniga Core i7-6600K ska hålla måttet. Grafikkorten är hemmahörande i mellansegmentet och AMD "Polaris"- respektive Nvidia "Maxwell"-serier, med 4 eller möjligtvis 3,5 GB grafikminne som krav.

PC-versionen av Grand Theft Auto V utkom 2015 och de systemkrav som i dagsläget står att finna i den digitala spelbutiken Steam ligger några snäpp lägre än den kommande trilogin. Trilogins lagringskrav på 45 GB får se sig besegrat av 72 GB hos Grand Theft Auto V, men på övriga poster är sistnämnda titel mer lättdriven än Rockstars omdanade antikviteter.

Systemkrav Grand Theft Auto V

Grundläggande systemkrav Rekommenderade systemkrav Processor Intel Core 2 Q6600

AMD Phenom 9850 Intel Core i5-3470

AMD FX-8350 Grafikkort Nvidia 9800 GT (1 GB)

AMD HD 4870 (1 GB) Nvidia GTX 660 (2 GB)

AMD HD 7870 (2 GB) Primärminne 4 GB 8 GB Lagring 72 GB 72 GB Operativsystem Windows 10/8.1/8/7 Windows 10/8.1/8/7

Enligt Rockstar är trilogin utrustad med förbättrad grafik, uppdaterad spelmekanik men med bibehållen känsla, men det återstår att se om det handlar om ett lika stort lyft som antyds av systemkraven. En dåligt optimerad konsolportning är också en möjlighet, vid sidan av möjligheten att de angivna systemkraven helt enkelt inte stämmer. Det handlar som nämnt om uppgifter från inofficiellt håll, men "alloc8or" har tidigare grävt fram korrekta uppgifter i förtid varför de inte ska ses som otänkbara.

Hoppas du på att systemkraven är felaktiga, eller att Rockstar givit klassikerna ett rejält ansiktslyft?