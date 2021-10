I kampen mellan Microsofts och Sonys spelkonsoler har de exklusiva speltitlarna spelat en viktig roll. Xbox- och PC-sidan har exempelvis Halo-serien som trumfkort, medan Uncharted-spelen och Horizon Zero Dawn är exempel på spel som fått spelare att välja Playstation. Sony har dock börjat glänta på dörren mot PC-världen och förra året debuterade just pilbågsäventyret Horizon Zero Dawn på PC.

Nu avslöjar Sony att braksuccén God of War följer samma exempel i början av nästa år. Det populära spelet utspelar sig i en magisk och monsterkantad vikingamiljö, och såg dagens ljus år 2018 då det mottogs med varm hand av såväl spelare som recensenter. FZ tilldelade titeln högsta betyg för bland annat "tunga, taktiska strider" och ett upplägg som är lätt att spela mycket av.

Sony parar offentliggörandet med en kort lanseringsvideo och en butikslistning hos Steam och Epic Games Store. På förstnämnda sida syns ett litet utdrag från de systemkrav som ska spikas inom kort. I dagsläget finns kravet om lagringsutrymme på 80 GB, vid sidan av grafikkort med DirectX 11-stöd samt en 64-bitarsprocessor – två delar som egentligen inte säger något konkret.

Sannolikt blir titeln dock inte den mest lättdrivna, särskilt inte för den som vill nå 4K UHD-upplösning till upplåst bildfrekvens, vilket är en av nyheterna Sony rullar ut med PC-versionen. På listan står också stöd för bildskärmar i 21:9-format, tangentbord och mus, ett stort antal handkontroller, samt grafikinställningar för bland annat skuggor och reflektioner. För den med ett kompatibelt Nvidia Geforce-grafikkort tillkommer också stöd för uppskalningstekniken DLSS.

God of War äntrar PC-scenen den 14 januari nästa år och detta genom Steam och Epic Games Store.