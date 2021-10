Hej!

All good things must come to an end. Ett citat vi alla hört i filmens värld vid flera tillfällen och som nu känns passande. Vi kommer att stänga ner Discshop idag. Anledningen är att vi beslutat att inte genomföra de investeringar som behövs för att lyckas inom segmentet film och tv-spel. CDON har köpt upp domännamn och varulager. Under dagen kommer du omdirigeras till CDONs hemsida när du knappar in discshop.se.

Vi förstår att detta kan leda till frågor och vi är måna att hantera nedstängningen på så smidigt sätt som möjligt. Ni når oss på info@discshop.se.

Du som har beställt en vara som finns i lager:

Din beställning kommer att levereras enligt utlovat löfte från Discshop.

Du som har beställt en vara som är på en restorder:

Din beställning kommer att avbokas. Har du betalt med kort så sker en återbetalning till ditt konto inom fem bankdagar efter avbokningen. Har du betalt med faktura så krediteras den hos Klarna inom 24 timmar efter avbokningen.

Om du har beställt en vara som är förbokad:

Din beställning kommer att avbokas. Har du betalt med kort så sker en återbetalning till ditt konto inom fem bankdagar efter avbokningen. Har du betalt med faktura så krediteras den hos Klarna inom 24 timmar efter avbokningen.

Stort tack till er alla trogna kunder som varit med under vår resa.

Hälsningar,

Vännerna på Discshop