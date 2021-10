Den långlivade spelserien Grand Theft Auto (GTA) står sedan åtta år och stampar med GTA V som seriens senaste titel, och så blir även fallet en tid framöver. För några veckor sedan bekräftade utvecklaren Rockstar att spelare istället får hålla tillgodo med gammal skåpmat men med ny förpackning. Det handlar om en remaster av de tre spelen Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: San Andreas och Grand Theft Auto: Vice City.

Möjliga systemkrav och vaga detaljer om tungvrickande Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition har under de senaste veckorna hittat ut på webben. Nu följer Rockstar upp med en trailer och slår i samma veva fast systemkraven och lanseringsdatumet, som blir den 11 november. Lanseringsdatumet gäller PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One och Nintendo Switch, där förköp kan göras genom bolagets webbplats. Priset är 60 euro, motsvarande 600 kronor.

Rockstar berättar att de klassiska spelen stöpts om till Epic Games spelmotor Unreal Engine, något som kommer med flera grafiska lyft. Som utlovat finns den kantiga essensen kvar från originalspelen, men mer högupplösta texturer och upplösningar, reflektioner, omdanad ljussättning och uppfräschade 3D-modeller står på agendan. Även ny vegetation och längre render distance finns med på listan.

Officiella systemkrav

Grundläggande systemkrav Rekommenderade systemkrav Operativsystem Windows 10 64-bitars Windows 10 64-bitars Processor Intel Core i5-6600K

AMD FX-6300 Intel Core i7-2700K

AMD Ryzen 5 2600 Grafikkort Nvidia Geforce GTX 760 (2 GB)

AMD Radeon R9 280 (3 GB) Nvidia Geforce GTX 970 (4 GB)

AMD Radeon RX 570 (4 GB) Primärminne 8 GB 16 GB Lagring 45 GB 45 GB

Med facit i hand stämmer de inofficiella systemkraven inte riktigt överens med den verklighet Rockstar nu presenterar, men klart är att spelen i enlighet med ryktet är mycket mer tungdrivna än originalen. Den rekommenderade nivån för grafikkort innefattar Nvidias "Maxwell" och AMD:s "Polaris" i mellanklassen, medan det i processorväg handlar om Intels nära antika Core i7-2700K och AMD:s relativt färska Ryzen 5 2600.

Grand Theft Auto V uppges vara inspirationskälla till trilogins uppdaterade menyer och styrning, där automatiskt sikte samt ny vapen- och radiomeny är exempel som ges. Vidare föräras Nintendo Switch-spelare med funktioner för att nyttja pekskärmen och gyro. För PC-spelare som söker extra hög bildfrekvens väntar istället Nvidias uppskalningsfunktion DLSS, men exakt vilka bildfrekvenser som nås med den rekommenderade hårdvaran återstår att se.

Tycker du att Rockstar hittat en perfekt balans mellan klassiskt och fräscht med remaster-versionen?