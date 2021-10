På senare tid har Sony svängt ordentligt gällande publicering av Playstation-exklusiva titlar och fått upp ögonen för värdet av att lansera titlar även till PC-marknaden. Från att sällan porta titlar har flera större spel likt Horizon Zero Dawn och Days Gone fått PC-versioner och fler är på gång, däribland hyllade vikingaspelet God of War.

► Sony förbereder fler Playstation-spel till PC

Sony fortsätter nu göra slag i satsningen och grundar bolaget Playstation PC LLC, som ser ut att gå in som utgivare och ta över publicering av PC-titlar. Detta har tidigare legat under Playstation Mobile och förändringen har redan åtminstone till viss del trätt i kraft.

Förändringen i utgivare kan ses bland annat för Days Gone, däremot står Horizon Zero Dawn och God of War fortfarande under Playstation Mobile. Det tyder oavsett på att Sony menar allvar med satsningen, särskilt då de tidigare i somras utökade de portföljen med Nixxes Software, vars kunskaper ligger i specifikt portning av konsolspel till PC.

Hittills har det däremot inte handlat om några purfärska spel, även om flera är populära. Kommande God of War lanserades exempelvis år 2018 och Uncharted 4 som även det är planerat till PC släpptes för första gången år 2016. Sony ger sannolikt inte upp Playstation-exklusivitet i första hand, även om de gläntar på dörren.

Vilka exklusiva titlar vill du ha till PC?