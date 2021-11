Under Summer Game Fest i juni avtäckte spelstudion From Software, som även ligger bakom Dark Souls-serien, det nya spelet Elden Ring. Titeln faller i kategorin actionrollspel och ingen mindre än Sagan om is och eld-författaren George R. R. Martin ligger bakom spelvärlden.

Nu levererar de ytterligare ett smakprov och ett rejält sådant. I nästan 20 minuter visar de mer av världen, strider och de olika spellägena. Likt trailern som lanserades i somras är det en god dos magi, inklusive strider ridandes en drake. Klippet avslutas även med en strid mot ett av spelets slutbossar, som bör undvikas för den som inte vill få sådant avslöjat i förväg.

När det kommer till strider ser mekaniken ut att ha en del gemensamt med Dark Souls, med en något smidigare karaktär och annorlunda stealth-element. Spelare kan välja både mer traditionella vapen likt svärd och sköld, satsa på magiska egenskaper eller en kombination av båda. Det ges även en första titt på olika menyer samt spelets navigation, då den öppna spelvärlden har en relativt komplex karta som går att expandera med särskilda "kartfragment" för att låsa upp fler områden.

Elden Ring var planerat till den 21 januari år 2022 men har försenats med en månad. Lanseringen sker istället den 25 februari och då till PC/Windows samt spelkonsolererna Xbox Series X/S, Playstation 5, Xbox One och Playstation 4.

Vad tycker du om det som visats hittills? Är du sugen på att spela i februari?