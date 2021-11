I helgen gick slutligen det prestigefyllda världsmästerskapet i Counter-Strike: Global Offensive av stapeln, efter förseningar och problem till följd av pandemin. Till följd av lättade restriktioner fick publiken följa matcherna både på plats i Avicii Arena, även känt som Globen, och online genom streamingtjänster.

Det blev visserligen ingen storvinst för svenska Ninjas in Pyjamas (NIP), men det står däremot klart att e-sport är ett enormt folknöje åtminstone sett till antalet åskådare. Utöver publiken på plats ska de olika streamingtjänsterna exklusive kinesiska plattformar ha haft totalt 2,57 miljoner tittare samtidigt under finalen mellan Natus Vincere och G2, vilket slår tidigare rekord med över en miljon.

Föregående rekord är från Eleague Major Atlanta 2017, där tittarsiffrorna tog sig upp till 1,33 miljoner tittare samtidigt. Detta rekord slås flera gånger om, då semi- och kvartsfinaler under turneringens gång tog sig uppåt 1,4 miljoner. Sändningar på engelska och på ryska lockade flest tittare och stod för strax under en miljon vardera under finalen, där vinsten slutligen togs hem av Natus Vincere.

Källa: HLTV