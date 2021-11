Under gårdagen lanserade Rockstar remastern GTA: The Trilogy - The Definitive Edition till både PC och konsoler. Den som köpt trilogin till PC har däremot inte fått möjlighet att spela särskilt många timmar, då Rockstars spelklient ligger nere sedan igår.

Felet påverkar samtliga PC-titlar, både online-tjänster och titlar med enspelarlägen offline likt Red Dead Redemption 2. Försök att starta spel, däribland GTA-trilogin, resulterar i ett felmeddelande som uppmanar användaren att uppdatera spelet. På Twitter rapporterar vissa användare att de lyckats starta spelen genom att manuellt köra spelets .exe-fil, det verkar dock inte fungera för alla användare.

Exakt vad som ligger bakom felet är hittills okänt. Rockstar har genom Twitter meddelat att klienten tillfälligt är offline för underhåll och återvänder så fort detta är avslutat. Status går även att följa via Rockstars webbplats, som detaljerar att felet gäller Rockstar Launchers samtliga funktioner, däribland autentisering. Det är sannolikt detta som gör att även offline-titlar inte går att starta, då även dessa spel kontrolleras och verifieras mot tjänsten.

Har du hunnit prova remastern ännu?