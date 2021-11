Olika uppskalningstekniker för spel fortsätter att vara en het potatis. I praktiken handlar det om att uppnå högre bildfrekvens genom att rendera spelet vid ett reducerat pixelantal och sedan skala upp resultatet till bildskärmens upplösning med så få kvalitetsmässiga förluster som möjligt. På PC-sidan har Nvidia varit väldigt framträdande med sin teknik DLSS, vilken använder maskininlärning ihop med temporal information från kringliggande bildrutor för att rekonstruera den lågupplösta bilden.

I somras kontrade AMD med sin teknik Fidelity FX Super Resolution (FSR), vilket är en mer klassisk och enkel uppskalningsmetod som kombineras med ett adaptivt skärpefilter. Fördelarna med FSR är att det inte kräver några Tensor-kärnor för att användas och därför fungerar tekniken på ett mycket bredare spektra av grafikkort från både AMD och Nvidia. Teknikens simplare natur gör dock att den har svårt att uppnå samma visuella resultat som en rekonstruktionsbaserad variant som exempelvis DLSS.

Nu släpper Nvidia ett antal nyheter på uppskalningsfronten, där en ny maskininlärningsmodell till DLSS står först på tur. Medan DLSS ofta kan uppnå goda resultat i bildkvalitet dras tekniken ibland med nackdelar, däribland "spökbilder" i rörelse och konstiga spår efter partikeleffekter. Med DLSS 2.3 ska de sistnämnda artefakterna reduceras rejält enligt Nvidia, där förbättringarna kan ses redan idag i uppdateringar till Cyberpunk 2077 och Doom Eternal.

Med DLSS 2.3 justerar även Nvidia metoden för att låta utvecklare implementera nya versioner av DLSS i sina spel. Likt tidigare har utvecklarna möjlighet att inkludera en ny version av programbiblioteket till DLSS när de släpper en uppdatering till sina spel. Utöver detta kan de nu också välja att helt enkelt "grönlista" sitt spel för uppdatering till Nvidia, något som innebär att den senaste versionen av DLSS injiceras automatiskt av grafikdrivrutinen. Nämnvärt är att denna typ av uppdatering endast fungerar för spel som använder DLSS 2.0 och uppåt.

Utöver detta uppdaterar företaget sin mer simpla upplösningsskalare som tidigare endast funnits tillgänglig via drivrutinens kontrollpanel. Denna flyttar nu in i Geforce Experience och kan användas via ett overlay för att justera renderingsupplösningen på samtliga spel på marknaden. I samma meny finns det även möjlighet att justera styrkan på skärpefiltret i realtid. Det hela sker dock inte helt utan nackdelar, då själva skalningen även påverkar element som text och efterbehandlingseffekter.

För att företagets vanliga upplösningskalare ska fungera optimalt utan suddig text och effekter behöver den appliceras på rätt ställe i renderingskedjan vid utvecklingsfasen, och av den anledningen släpper Nvidia sitt Image Scaling SDK. Detta är en direkt konkurrent till AMD:s FSR, där spelutvecklare kan implementera en tillverkaragnostisk uppskalningsteknik som alternativ till användare som inte har ett RTX-baserat grafikkort och därmed inte kan använda DLSS.

Nvidia Image Scaling använder likt AMD:s FSR vanlig spatial uppskalning ihop med ett adaptivt skärpefilter. Enligt Nvidia har de uppdaterat uppskalningsalgoritmen att vara "best in class", men vad det betyder i praktiken i jämförelse med konkurrenten är svårt att veta innan faktiska tester har utförts. Tekniken utvecklas med öppen källkod och ska göras tillgänglig via Github senare under dagen.

Sist men inte minst introducerar företaget det nya verktyget Image Comparison & Analysis Tool (ICAT) för att möjliggöra användare att lättare jämföra bildkvalitet mellan olika uppskalningstekniker. I praktiken handlar det om ett ganska simpelt videoredigeringsprogram, i vilket man kan lägga in flertalet inspelningar och jämföra dessa sida vid sida i rörelse.

DLSS 2.3 och Nvidia Image Scaling via Geforce Experience finns tillgängliga nu via den nya drivrutinen Geforce Game Ready Driver 496.76. Vidare finns jämförelseverktygen ICAT tillgängligt för nedladdning via företagets webbplats.