Utöver utveckling av grafikkretsar har Nvidia på senare år fokuserat allt mer på artificiell intelligens (AI) och maskininlärning, däribland den spelfokuserade tekniken DLSS. De fokuserar dock inte bara på spel, utan arbetar även med det för allt från självkörande fordon till att försöka bekämpa skogsbränder.

Bland projekten är Gaugan, ett ritprogram som med hjälp av AI omvandlar enklare skisser till realistiska bilder. Det öppnades för allmänheten i en beta under sommaren i programmet Nvidia Canvas, där användare kan skapa realistiska landskapsbilder från bilder som närmast liknar enklare Paint-kreationer. För den som inte inspireras av färg och form får AI:n Gaugan nu ännu ett tillägg, där det istället går att skriva fram sina kreationer.

Den nya versionen Gaugan 2 har tränats på 10 miljoner bilder av olika landskap för att lära in vilka visuella element som stämmer in på olika ord och fraser. Genom att skriva in enkla meningar likt "solnedgång vid stranden" kan Gaugan automatiskt generera scener baserat på meningen. Användare kan sedan lägga till och ändra saker manuellt genom att skriva fler ord eller måla med andra verktyg.

Funktionen ser inte ut att finnas i Nvidia Canvas ännu, däremot finns en demo-version som går att köra direkt i webbläsaren. Flertalet exempelmeningar fungerar, om än med något intressanta resultat.

Har du provat att skriva ett konstverk? Dela med dig av dina kreationer!