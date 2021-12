Handhållet spelande har sedan smarta telefoner tågade in på marknaden exploderat, framförallt i form av just mobilspelande. Vid sida om det lever och frodas Nintendo Switch och Valve har den handhållna enheten Steam Deck på gång. Nu ger sig Qualcomm in i leken med en särskild plattform och ett utvecklarkit med en Android-baserad handhållen konsol framtagen tillsammans med Razer.

Plattformen Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform baseras på Qualcomms systemkrets vid samma namn, Snapdragon G3x Gen 1, med en ny Adreno-grafikdel. Den ska vara kapabel till att driva spel i upp till 144 Hz i 4K-upplösning med stöd för HDR. Detta kan ske antingen med en inbyggd skärm, till en externt kopplad skärm eller mixed reality-headset över USB Type-C. I plattformen inkluderas även Qualcomms tidigare ljudplattform Snapdragon Sound.

Då plattformen är utformad för att både köra Android-baserade spel och strömmade spel över tjänster likt Xbox Cloud och Steam Remote Playinkluderar Qualcomm även systemet Fastconnect 6900. Detta ger stöd för Wi-Fi 6 och 6E samt Bluetooth 5.2. Som brukligt i Qualcomms systemkretsar satsar de på en integrerade modemkretsen med 5G-stöd.

För att visa vad den nya plattformen går för har de även tagit fram ett utvecklarkit i form av en faktisk konsol, vilken är var samarbetet med Razer kommer in i bilden. Razer förtydligar dock att de inte står för hårdvaran, utan att deras del i samarbetet handlar om att få utvecklare och utgivare att få upp ögonen för handhållet spelande.

Utöver systemkretsen Snapdragon G3x är den utrustad med en 6,65 tum stor OLED-skärm som utöver Full HD+ även har stöd för uppdateringsfrekvenser upp till 120 Hz. Utseendemässigt påminner den något om en utdragen Xbox-kontroll med en skärm placerad i mitten. I toppen sitter även en webbkamera, vilken sällskapas av inbyggda mikrofoner för att kunna streama spelsessioner direkt från konsolen. Allt detta strömförsörjs av ett batteri på 6 000 milliamperetimmar (mAh), vilket laddas genom en USB Type-C-port.

Den handhållna spelkonsolen är dock inget som blir tillgängligt för konsumenter, utan är endast en referensplattform utvecklare. Det står dock andra fritt att licensiera Qualcomms plattform och bygga konsoler med hårdvaran. Qualcomms XR-plattform för virtuell verklighet (VR) har rönt flera framgångar och används bland annat i populära VR-headsetet Quest 2. Vilka som väljer att nyttja Snapdragon G3x Gen1 och hur återstår att se.

