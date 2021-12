Intels grafikarkitektur Xe har i över ett år funnits tillgänglig som integrerad lösning i processorer, men det är bara ett första steg mot en betydligt mer ambitiös satsning. År 2022 markerar startskottet för Intels satsning på grafikkort och slutet för AMD:s och Nvidias långa duopol. I samband med The Game Awards släpper Intel en ny trailer för de kommande grafikkorten Arc.

I videon demonstreras spelen The Riders Republic, Age of Empires IV, Back 4 Blood, The Rift Breaker, Hitman 3 och Arcadegeddon, där allt gameplay uppges vara renderat med Intels kommande grafikkort. Under den korta videosnutten lyfter Intel fram flera funktioner, som AI-uppskalning via Xe Super Sampling (XESS), ray tracing och hårdvaruacceleration för streaming.

Det hela avrundas av en rendering med en bärbar dator och en stationär med tillhörande skärm, vilket tydligt anspelar på grafikkort för respektive formfaktor. Med detta bjuder Intel in till spel det första kvartalet 2022, som således är den tidsrymd då två spelare på grafikkortsmarknaden blir tre.

Prestanda, budget och bärbart

Intels första generation grafikkort går under kodnamnet "Alchemist" och det mesta pekar på att Intel har två grafikkretsar på lut. Den ena med uppemot 512 beräkningsenheter (eng. execution units, EU) och en 256-bitars minnesbuss, vilken som mest tros bestyckas med 16 GB GDDR6-minne. Sett till grafikkretsens specifikationer kan den beroende på typ av last prestera mellan Radeon RX 6700 XT och Geforce RTX 3070 Ti.

Vid sidan om denna finns en betydligt mindre krets med endast 128 beräkningsenheter. Med andra ord är det budgetlösning, men är sannolikt mest riktad åt bärbara datorer snarare än stationära.

Läs mer om Intel Arc: