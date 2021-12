Natten till fredag gick spelgalan Game Awards 2021 av stapeln. Under evenemanget delades det ut priser i alla tänkbara spelkategorier, där svenska spelet It Takes Two kammade hem storvinsten som årets spel. Det var dock inte det enda som pågick, galan var även fullspäckad med avtäckanden och lanseringar av alla dess slag.

För den som vill kika på alla olika trailer-videor, presentationer och klipp av olika slag rekommenderas ett besök hos FZ, som sammanställt hela galan. Totalt presenterades ett 20-tal olika spel eller spelrelaterade TV-serier, filmer och andra produktioner.

The Matrix Awakens

Mycket av det som avtäcktes var försmak på vad som komma skall, med lanseringsdatum långt in i både 2022 och 2023. Där är The Matrix Awakens ett undantag, som redan nu går att ladda ned till Playstation 5 samt Xbox Series X/S. Det är inte ett regelrätt spel, utan beskrivs som en upplevelse och knyter an till filmuppföljaren The Matrix Resurrections, som har biopremiär den 22 december.

Det är dock inte bara ett smakprov på Matrix-universumet, utan även ett smakprov på spelmotorn Unreal Engine 5. Hela upplevelsen är skapad i Unreal Engine 5 och är i allra högsta grad en demonstration av vad den färska motorn kan leverera till senaste generationens konsoler.

Halo The Series

Spelserien Halo har precis lanserats i ny tappning med Halo Infinite, som officiellt släpptes knappt en dag innan Game Awards. Det nya spelet får snart även sällskap av Halo The Series, som tar plats i samma universum.

Det är Paramount Pictures som ligger bakom produktionen och för ungefär en månad sedan visade de en väldigt kort smygtitt, som under Game Awards får sällskap av TV-seriens första officiella trailer. Det är fortfarande inte helt klarlagt huruvida serien utgår från spelens händelser eller om det endast utspelar sig i samma universum. I sista sekunderna visas dock vad som mycket riktigt ser ut att vara den berömde supersoldaten John-117, mer känd som Master Chief.

Något exakt datum för när serien får premiär finns inte, men det blir någon gång under 2022 och till Paramount Pictures egen streamingtjänst.

Star Wars Eclipse

Föga förvånande kryllade Game Awards med spellanseringar i alla möjliga genrer och teman. Bland dem var bland annat Star Wars Eclipse, en nytt spel som utspelar sig i det episka rymdeposets universum. Titeln utvecklas av studion Quantic Dream, som är bäst kända för titlar med stort fokus på narrativ, däribland Heavy Rain, Beyond: Two Souls och Detroit: Become Human.

Den här gången ska dock Quantum Dream vika av något från tidigare koncept och menar att den nya titeln får inslag av genrerna action och äventyr. Exakt vilken form Star Wars Eclipse blir i återstår att se, då trailern inte demonstrerar någon egentlig gameplay. Titeln utvecklas i samarbete med Lucasfilm Games och har inget lanseringsdatum ännu, då projektet är i ett mycket tidigt skede av utvecklingsprocessen.

Star Wars Eclipse är långt från den enda spelnyheten som presenterades. Bland de större titlarna avtäcktes bland annat Alan Wake II och strategispelet Dune: Spice Wars. Även Intel tog tillfället i akt och visade flera spel där allt gameplay uppgavs vara renderat med bolagets kommande grafikkort Arc.

Är du taggad på något särskilt av det som presenterades på Game Awards? Dela med dig!