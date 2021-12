Nvidia och AMD får inom kort sällskap på grafikkortsfronten, när Intel äntrar marknaden med Arc "Alchemist", som blir bolagets första högpresterande produkter baserade på den skalbara Xe-arkitekturen. Den 4 januari nästa år ska Intel kliva upp på CES 2022-scenen och presentera nyheter, där "Alder Lake" för bärbara väntas utgöra en del; Arc-familjen en annan.

Dedikerade Arc "Alchemist"-grafikkort har vid flera tillfällen fastnat på bild, men nu följer Youtube-kanalen Moore's Law Is Dead upp med bilder som visar kretsarna under skalet på produkterna. Som tidigare rapporterat är kretsarna två till antalet, där den större har 512 beräkningsenheter och den mindre 128. Det är svårt att säga något om dimensionerna med bilderna som grund, men klart är att den mer kraftfulla kretsen är mycket större och att båda kretsar nu produceras i någon omfattning.

I en video från The Game Awards bjuder Intel in till spelande under första kvartalet nästa år. Branschkällor i samtal med Moore's Law Is Dead vittnar däremot om att Intel inte är särskilt tydliga med lanseringsdatum och liknande bakom kulisserna, och att datum i flera omgångar flyttats fram och tillbaka. Partnertillverkare uppges exempelvis fortfarande stå utan tidiga grafikkretsar för att kunna testa de egna kretskorten och kylarlösningarna.

Därför spekulerar Youtube-profilen kring att någon större utrullning av Arc-produkter inte äger rum under första kvartalet, utan att det snarare handlar om papperslansering. I enlighet med tidigare uppgifter ska bärbara datorer först få Intel-signerade dedikerade grafikkort, menar Youtube-profilen, medan separata kort med den mer kraftfulla kretsen ska vara redo i början av andra kvartalet. Det återstår att se när lanseringarna verkligen sker, samt vilken tillgänglighet och pris som då står på menyn.

