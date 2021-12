Varje december anordnas Musikhjälpen, där tre personer kliver in i en glasbur för att samla in pengar till ett välgörande ändamål. Sedan några år tillbaka har även Webhallen hakat på det med det egna konceptet Streamhjälpen, en årlig tillställning där musikfokus byts mot speltema.

► SweClockers kikar på tekniken bakom Musikhjälpen på onsdag. Ställ dina frågor!

Under en vecka, 144 timmar, sänds det live via Twitch och även i år går Streamhjälpens intäkter oavkortat till Radiohjälpen, där årets tema är att bidra till en värld utan barnarbete. SweClockers gästar sändningen tisdagen den 14 december klockan 10:00, där Kenneth och Noelia diskuterar spel och teknik under året som gått och vad som komma skall. Utöver det står en spelutmaning på schemat.

Titta gärna in under sändningens gång och ställ frågor om teknik, spel eller allt där emellan!