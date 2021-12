Nvidia Shield TV är trots sina snart sju år på nacken en fortsatt populär lösning för Android TV och en enhet Nvidia flitigt lägger till stöd nya funktioner samt tillbehör. Detta till skillnad från många andra Android TV-enheter med vilka det är vanlig att stöd upphör efter ett par år. Nu rapporteras att ännu en uppdatering är nära förestående.

I Google Play Console listas Nvidia Shield TV som kompatibel med Android TV 11, något som av allt att döma gäller samtliga modeller. Från de första år 2015 med systemkretsen Tegra X1 till de senaste 2019-varianterna med smått förbättrade Tegra X1+. Att enheterna från 2017 inte listas är således med största sannolikhet ett fel.

Även om ingenting är bekräftat gällande Android 11 TV är det baserat på ett uttalande från Nvidia troligt att Shield TV får en sådan uppdatering. Nvidia bekräftade tidigare att Shield TV, som idag använder Android 9 TV, inte skulle uppdateras till Android 10 TV då det skulle innebära mycket arbete att realisera utan någon direkt fördel för slutanvändare, men att vidareutveckling fortsatt pågick för fullt.

Med Android 11 TV är det annorlunda och det särskilt ur Nvidias perspektiv, där Shield TV förutom att vara en mediahub också är tänkt som en typ av spelkonsol med strömningstjänsten Geforce Now. Det ena är stöd för Auto Low-Latency Mode (ALLM) med kompatibla TV-apparater och det andra är bredare stöd för fler handkontroller, där Android 11 TV officiellt möjliggör anslutning av Nintendo Switch Pro via antingen USB eller Bluetooth, och Steam Controller via USB.

Använder du en Nvidia Shield TV?

Källa: 9to5google