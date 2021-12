Under året har både Nvidia och AMD avtäckt nya grafikkort för bärbara datorer, där senaste generationens arkitekturer och prestandalyft är gemensamt tema. Under första kvartalet av 2022 ska Intel storsatsa på bärbara datorer med färska "Alder Lake"-processorer och egna dedikerade grafikkort under Arc "Alchemist"-flagg. Sistnämnda spänner enligt uppgift från lägre toppsegmentet till instegsnivån, genom grafikkort utrustade med 96–512 beräkningseheter.

För att bjuda konkurrens i det enklare segmentet avtäcker Nvidia nu tre grafikkort som tar plats under Geforce RTX 3050-nivån. Efter den mäktiga succén med återupplivade RTX 2060, passar bolaget på att också använda "Turing"-arkitekturen till instegskortet MX550. Aktuella "Ampere" används för de två syskonen, men för att undvika att introducera en RTX 3040- eller möjligtvis RTX 3030-stämpel, får trions toppmodell det motsägelsefulla namnet RTX 2050. Mellanvarianten heter MX570.

Användningsområdet för grafikkorten är strömsnåla eller tunna bärbara datorer, ett område som MX-märkta grafikkort täckt i flera år. Geforce RTX 2050 hamnar en prestandanivå högre upp, men håller tillbaka klockfrekvenserna för att låsa effektuttaget i spannet 30–45 watt. Turbofrekvenserna specificeras till 1 155–1 477 MHz och minnesbussen är 64 bitar, men därutöver matchar specifikationerna RTX 3050 med 2 048 CUDA-kärnor och 4 GB GDDR6-minne.

För detta används grafikkretsen GA107, en krets som också syns hos MX570. När det gäller de två MX-korten är Nvidia dock återhållsamma kring exakta specifikationer, men exempelvis effektuttag kan antas hamna under 30 watt. Därtill utelämnas grova prestandajämförelser mot integrerade lösningar. Att det inte blir några fartmonster är dock givet, utan det handlar snarare om lösningar för användare som vill spela enklare spel eller ha lite extra muskler i exempelvis 3D-modellering och rendering.

Bärbara datorer med de tre nya grafikkorten ser dagens ljus någon gång under första kvartalet nästa år. Sannolikt kommer specifika modeller att visas redan under kommande CES 2022, ett tillfälle för detaljer om prestanda och specifikationer att träda fram ur skuggorna. Mässan går av stapeln den 5 januari 2022 och löper till den 8 januari.

Källa: Nvidia och Anandtech

