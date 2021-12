Listan på spel som är kompatibla med Linux har under lång tid inte varit en särskilt lång sådan, där ett av de stora hindren är Microsofts DirectX. Detta har kantats av övriga kompatibilitetsproblem, däribland med olika antifuskprogram som krävs för att köra flertalet stora e-sporttitlar, och spel med flerspelarlägen i allmänhet.

Den tidigare korta listan är dock inte så kort längre, mycket till följd av att Valve storsatsar på kombinationen spel och Linux med den handhållna enheten Steam Deck, vars operativsystem Steam OS 3.0 är just Linux-baserat. För att säkra kompatibilitet med så stor del av Steam-biblioteket som möjligt har det bland annat lagts resurser på kompatibilitetslagret Proton. Nu nås ännu en milstolpe, då totalt 80 procent av de 100 mest populära spelen på Steam är kompatibla med Linux.

Statistiken är hämtad från databasen Proton DB, som är baserad på rapporter från Steam-användare. De kategoriserar även spelen efter hur väl de fungerar, där brons är det lägsta betyget och platina det högsta. Därtill finns en kategori för spel som inte fungerar alls, samt en för spel som är kompatibla utan tillägg. Bland spel som klassas som platina eller guld återfinns exempelvis The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Red Dead Redemption 2, Rust och "Game of the Year"-vinnaren It Takes Two.

En majoritet av spelen landar i kategorin guld, vilket innebär att de fungerar felfritt men kräver en mindre justering eller konfigurering. I oktober i år låg andelen kompatibla spel av de 100 mest populära på 75 procent. Då listan förändrats sedan dess är dessa siffror dock inte helt jämförbara, exempelvis har nya spel likt Halo Infinite klättrat upp i topplistan sedan dess.

Trots en väldigt guldfärgad topp-100 är det inte riktigt lika gyllene när de 10 mest populära titlarna plockas fram. De två mest populära, Counter-Strike: Global Offensive och Dota 2 kräver inga tillägg och fungerar helt felfritt. Det gäller även Team Fortress 2, som ligger på tionde plats. Av resterande är det endast Grand Theft Auto V som är kompatibelt och nya spel likt Halo Infinite och New World fungerar inte alls.

