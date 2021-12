När AMD kort efter introduktionen av första generationens Ryzen introducerade Ryzen Threadripper tog de världen på sängen. Efter att ha gjort 8 kärnor till det nya normala skruvade de inte bara upp reglaget till 11 utan 16. Året som följde skedde ytterligare en dubblering till 32 kärnor och lite längre fram med Ryzen Threadripper 3000-serien tog AMD fram det tunga artilleriet med 64 kärnor.

En ny generation har i omgångar figurerat på webben och nu bekräftas det hela av AMD genom SATA-IO, den organisation som certifierar produkter för kompatibilitet med SATA-standarden. Normalt fall är listningarna hos SATA-IO inte lika tydliga som här, där namnet på produktserien skrivs ut i klarspråk – Ryzen Threadripper Pro 5000WX.

Förutom seriens namn framgår också ett så kallat modellnummer, Ryzen Threadripper Pro 59x5WX, där bokstaven "x" är en place holder för siffror som differentierar olika modeller. För den nya serien talar tidigare rykten om totalt fem modeller med 64, 32, 24, 16 och 12 kärnor, vilka kallas Ryzen Threadripper Pro 5995WX, Pro 5975WX, Pro 5965WX, Pro 5955WX respektive Pro 5945WX. Alla har stöd för Simultaneous Multithreading (SMT), vilken ger dubbelt antal trådar i förhållande till kärnantalet.

Att AMD släpper två modeller med blott 12 och 16 kärnor, vilket redan går att finna hos ordinarie Ryzen 5000-serien för konsumenter, har sin förklaring i I/O-anslutningar. AMD Ryzen 5000 har stöd för två kanaler DDR4-minne och 20 PCI Express 4.0 direkt från processorn, med Ryzen Threadripper Pro 5000WX erbjuds hela åtta DDR4-minneskanaler och 128 PCI Express 4.0. Modellerna med betydligt färre kärnor än övriga är således till för användare som är i behov av hög minnesbandbredd och många PCI Express-kanaler, snarare än maximal beräkningskraft hos processorn.

Med förra generationens Ryzen Threadripper 3000 introducerade AMD först entusiastorienterade modeller, för att senare följa upp med WX-varianter för arbetsstationer. Här ser AMD ut av allt att döma att inleda med just arbetsstationerna. Att det blir varianter för entusiaster är dock långtifrån självklart, tvärtom maler rykteskvarnen uppgifter om att en sådan serie helt uteblir.

Att AMD eventuellt väljer att skippa en Ryzen Threadripper 5000-serie med arkitekturen Zen 3 tros bero på att den blir för sent ute och för nära inpå nästkommande Zen 4, som ser dagens ljus under 2022 års andra hälft. AMD hade från början för avsikt att släppa serien tidigare under året, men har till följd av rådande kretsbrist försenat den i omgångar och det nu möjligen till en punkt där produkten bedöms bli för sent ute.

Det är i nuläget inte känt när AMD presenterar Ryzen Threadripper Pro 5000WX-serien. Ett troligt tillfälle är under CES 2022 där AMD håller presskonferens den 4 januari.

Källa: @Komachi_Ensaka

Läs mer om Ryzen Threadripper 5000: