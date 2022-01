Varje år inleds av Consumer Electronics Show (CES), som sätter ton för teknikåret. Under förra året ställdes det fysiska evenemanget in och i detta blir det kraftigt nedbantat, till stor del till följd av att utställare ställt in till följd av den senaste coronavarianten. Istället blir det en kavalkad av direktsända tillställningar och för SweClockers räkning inte minst signerade AMD, Intel och Nvidia.

Först på tur står AMD – och Nvidia. De båda rivalerna håller hov samtidigt tisdagen den 4 januari klockan 8:00 lokal tid i Las Vegas, USA, och klockan 17:00 svensk tid. Från AMD är åtminstone två processornyheter att vänta, där den första är en refresh av Ryzen 5000 som likt dagens använder arkitekturen Zen 3. Nytt blir ett 3D V-Cache, en teknik som staplar extra L3-cacheminne ovanpå processorn, vilket tredubblar mängden ställt mot dagens processorer.

Den andra nyheten är kodnamnet "Rembrandt" för bärbara datorer och väntas ingå i en Ryzen 6000-serie. Arkitekturen är fortsatt Zen 3 och antalet kärnor är 8 stycken med 16 trådar. Bytet av serienamn motiveras istället på annat håll i form av grafikarkitekturen RDNA 2, som till slut förpassar åldrande Vega till historieböckerna. AMD Rembrandt ska även tillverkas på TSMC:s 6-nanometersteknik, något som bör ge högre energieffektivitet som resultat.

► Stort lyft i grafikprestanda med AMD Ryzen 6000 "Rembrandt"

Från AMD:s håll väntas även den lilla grafikkretsen Navi 24 göra entré. Det handlar om en lösning med blott 1 024 streamprocessorer, som väntas inta budgetorienterade grafikkort som Radeon RX 6500 XT och RX 6400. Det är samtidigt ingen högoddsare att Navi 24 främst hittar in i bärbara datorer, snarare än AMD siktar på att göra grafikkretsen till kioskvältare bland datorbyggare.

Från Nvidias håll är inte lika mycket känt, men förhandstippat är att företaget toppar laget med det nya flaggskeppet Geforce RTX 3090 Ti. De senaste uppgifterna att komma ur rykteskvarnen är dessutom uppdateringar i RTX 3000-serien för bärbara datorer, som bland annat uppges få det nya flaggskeppet RTX 3080 Ti med 16 GB GDDR6-minne.

► Nvidia Geforce RTX 3090 Ti fastnar på bild

Det har under lång tid tisslats och tasslats om nästa arkitektur, vars namn blir antingen Lovelace eller Hopper. Det finns också uppgifter om att båda är aktuella och att den ena blir särskilt ämnad grafikkort för spel och den andra för beräkningskort. Något som talar för att det kan bli nytt på arkitekturfronten är att Nvidias VD Jen-Hsun Huang själv intar scen, detta till skillnad från andra event där andra chefer lyfts fram.

Två timmar senare klockan 19:00 svensk tid är det Intels tur. Här pekar det mesta mot att det blir en anstormning nya processorer i Core 12000-serien utan "K"-suffixet, det vill säga utan stöd för överklockning. Som brukligt medför detta lägre priser och det kan också komma att få sällskap av nya styrkretsar, som i sin tur bör ge lägre prissatta moderkort.

► Intel: "Grafikkorten Arc släpps första kvartalet 2022"

Sist och definitivt inte minst är namnet på allas läppar – "Alchemist", Intels första grafikkort på över 20 år. Då lanseringen av grafikkortet äger rum under årets nu pågående första kvartal är det hög tid för Intel att dela med sig av fler nyheter och att CES 2022 används som plattform för detta är således mer än troligt.