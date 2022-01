OLED-teknikens framfart bland mobiltelefoner och TV-apparater går inte att förneka, men gällande bildskärmar för datorer går utvecklingen desto långsammare. De skärmar som hittills lanserats har antingen varit fokuserade mot mer professionella användare alternativt rört sig i mastodontklassade storleksklasser. De sistnämnda är ett resultat av att nästan alla paneler tillhandahålls av LG Display, där dessa från början är ämnade för tv-marknaden.

I samband med CES 2022 rörs det dock om i grytan rejält när det kommer till bildskärmar med OLED-panel när Alienware introducerar sin modell AW3423DW. Det rör sig om en spelorienterad 34-tummare med det ultrabreda bildförhållandet 21:9 och upplösningen 3 440 × 1 440 pixlar. Vidare syns en uppdateringsfrekvens på 175 Hz samt adaptiv bildsynkronisering som är certifierad för Nvidias G-Sync Ultimate, vilket innebär att modellen för ovanlighetens skull har en faktisk G-Sync-modul integrerad.

Paradnumret med modellen är onekligen OLED-panelen som återfinns under skalet, där denna inte är signerad LG Display. Istället är det den koreanska rivalen Samsung Display som står för de självlysande pixlarna och då specifikt via företaget nyintroducerade teknik QD-OLED. Via användandet av blåa OLED:s ihop med kvantpricksomvandlare ska tekniken uppnå både bredare färgomfång och högre ljusstyrka än konkurrenten LG:s W-OLED enligt Samsung.

När det kommer till ljusstyrka specificerar Alienware en maximal nivå om 1 000 nits för AW3423DW. Bildskärmen är inte helt oväntat HDR-kapabel och är certificerad enligt DisplayHDR Trueblack 400. Vidare kan skärmen visa 99,3 procent av färgrymden DCI-P3 samt 149 procent av SRGB.

Gällandes anslutningar bjuds det på en Displayport 1.4 samt två HDMI 2.0-portar, där de sistnämnda är begränsade till en uppdateringsfrekvens om 100 Hz vid upplösningen 3 440 × 1 440 pixlar. Vidare är skärmen bestyckad med fyra USB 3.0-portar, en linjeutgång för ljud samt en hörlursutgång. För extra flärd är baksidan även bestyckad med styrbar RGB-belysning i fyra zoner.

Alienware AW3423DW levereras med tre års garanti, vilken täcker både pixelfel och inbränningar. Lanseringen i Europa väntas ske i början av årets andra kvartal medan prislappen ännu är okänd.