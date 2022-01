Det finns företag som följer befintliga standarder till punkt och pricka, men Asrock är praktexemplet på en aktör som ofta väljer att gå sin egen väg. Mini ITX-moderkort för Intels entusiastinriktade X299-plattform och Micro ATX för AMD:s gigantiska Threadripper-processorer är två exempel. Bolaget experimenterar även med små chassin och inbyggda moderkort, och i samband med CES 2022 avtäcker de nu en färsk produkt på detta tema.

Nykomlingen heter Deskmeet och tar storleksmässigt upp kampen mot minimala SFF-chassin som svenska Louqe Ghost S1 och Dancase A4. Deskmeet har yttermåtten 168 × 219 × 218 millimeter (B × D × H) och således en volym på 8 liter – aningen mindre än Ghost S1 och en knapp liter över A4. Trots litenheten finns plats för både fullstort ATX-nätdel och dedikerat grafikkort.

Till det yttre handlar det om en anspråkslös svart låda med täckt front och perforerad topp, där komponenterna monteras på en stomme som skjuts in i den kringliggande lådan. Det handlar inte om någon tvåkammarlösning som i många andra SFF-chassin, utan vägen till de små måtten går via ett specialbyggt moderkort. Dessa finns med Intel Core 12000-stöd genom B660-styrkretsen, alternativt upp till AMD Ryzen 5000-serien och detta via den enkla X300-kretsen, som exempelvis finns i Deskmini-serien.

Asrock benämner de två moderkorten som B660-ITX och X300-ITX, men det är tydligt att det inte är formfaktorn Mini ITX-som åsyftas. Det handlar nämligen om moderkort som är betydligt bredare än den kvadratiska formfaktorn, vilket dels lämnar plats för fyra DDR4-moduler, dels en uppsättning USB-anslutningar. Dessa finns tillgängliga i chassits front och består av två USB 2.0 och tre USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), varav en är Type-C. Ett 3,5-millimetersuttag för ljud ackompanjerar.

Intel-moderkortet är mer påkostat och har två M.2-platser enligt PCI Express 4.0, medan även PCI Express x16-platsen för grafikkort stödjer detta protokoll. Lagring kan även anslutas via de tre SATA-anslutningarna. På AMD-moderkortet sjunker SATA-anslutningarna till två och endast en M.2-plats enligt PCI Express 3.0 finns tillgänglig, men moderkortsduon har en extra M.2-anslutning öronmärkt för trådlös kommunikation.

Oavsett val av moderkort är längden på grafikkort begränsad till relativt korta 200 millimeter. ATX-nätdelen medföljer och är på 500 watt och av 80 Plus Bronze-typ, där positionen bredvid processor är det som sätter den snäva gränsen 54 millimeter för höjden på processorkylaren. X300-ITX har en uttalad begränsning för processorer med 65 watt TDP-värde, men B660-ITX ska vara kompatibel med samtliga "Alder Lake"-processorer.

Asrock belyser dock att datorlådan kan konfigureras på olika vis. Grafikkortet kan ersättas av en sluten vattenkylare, men också av en hårddisk, fläkt eller 2,5-tumsenheter. Lagringsplatser finns också mot frontpanelen. För den som skippar grafikkort har moderkortets I/O-panel VGA- och HDMI-anslutningar, medan Intel-modellen också har en Displayport. Därutöver finns två extra USB 2.0 och lika många USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), vid sidan av ljud och Gigabit Ethernet.

Det är i skrivande stund okänt när Deskmeet släpps och vad priset landar på.

