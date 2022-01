För endast några månader sedan avtäckte Sony en remake av Star Wars: Knight of the Old Republic. Det är dock inte den enda rymdsagan i spelformat från Star Wars-universumet som är på gång, då EA under tisdagen avtäckte inget mindre än tre titlar som är under utveckling.

Två av titlarna utvecklas av studion Respawn, som ligger bakom spel som Star Wars Jedi: Fallen Order, Titanfall och Apex Legends. Den ena titeln är föga förvånande en uppföljare till det förstnämnda spelet, något som det tidigare ryktats om, men som inte bekräftats förrän nu.

Den andra är däremot helt ny titel i genren first-person-shooter (FPS), som i skrivande stund inte nämns vid namn. Spelet uppges utvecklas av en ny grupp på Respawn, ledd av Peter Hirschmann, som tidigare arbetat med spel likt Medal of Honor och de tidiga Star Wars Battlefront-titlarna.

Sist men inte minst avslöjas ett strategispel, även även detta saknar namn för tillfället. Det utvecklas av studion Bit Reactor, i samarbete med Respawn. Bit Reactor drivs av Greg Foerstch, som tidigare haft ledande roller på Firaxis Games, studion bakom strategispel som Sid Meyer's Civilization-serien.

Några datum eller närmare detaljer för spelen framgår inte, mer än att utvecklingen är igång för samtliga. Det kan därmed dröja ett bra tag innan de är redo att lanseras.

Vilket av de tre spelen är du mest intresserad av?