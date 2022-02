Under en relativt kort tid har spel gått från att vara ganska enkla till otroligt avancerade, med krävande spelmotorer, realistisk ljussättning och framför allt högupplösta detaljer. Just det sistnämnda bidrar verkligen till filstorleken på titlarna, där dryga 100 GB per spel inte är en ovanlighet. Det i sin tur ställer ofta till det för spelkonsoler, där lagringsutrymmet är mer begränsat.

Med de senaste generationerna har användare dock själv kunnat utöka lagringsutrymmet, om än oftast med extern lagring. Sedan i somras har däremot Playstation 5-användare kunnat utöka den interna lagringen, till följd av nytt mjukvarustöd för NVM Express-enheter (NVME).

Just en sån lösning presenterar nu Corsair med en Playstation 5-specifik M.2 NVME-enhet, med måttanpassad kylfläns för att passa konsolen. Enheten går över gränssnittet PCI-Express 4.0 och ska då enligt Corsair erbjuda skriv- och läshastigheter på 6 800 MB/s respektive 7 100 MB/s för att hålla laddningstiderna nere.

Corsair MP600 Pro LPX finns i storlekarna 500 GB, 1 TB, 2 TB och 4 TB. Något svenskt pris finns inte ännu, men på bolagets webbplats går prisspannet mellan 115 euro hela vägen till 880 euro, motsvarande 1 200 kronor respektive 9 200 kronor.

