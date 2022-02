Det stora utbudet av streamingtjänster är på väg att bli ännu större, då ytterligare en ny aktör ansluter sig till skaran. Den här gången är det amerikanska Comcast som ska lansera vad de kallar Sky Showtime. Enligt Flatpanels HD godkändes tjänsten av EU den här veckan och lanseras någon gång senare i år, även om ett specifik datum inte är på tapeten ännu.

Comcast äger sedan tidigare NBC Universal, brittiska Sky och amerikanska Viacom CBS, som i sin tur äger Paramount och Showtime. Genom Sky Showtime utlovas över 10 000 timmar med innehåll från Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, NBC Universal, Universal Pictures och Peacock. Av detta består 2 500 timmar av underhållning anpassad för barn.

Den nya tjänsten ska lanseras till alla de nordiska länderna, med ett undantag. Av någon okänd anledning uteblir specifikt Island. Totalt ska Sky Showtime erbjudas i 22 länder i Europa, där alla tillhör vad som kan kallas mindre marknader, eftersom varken Storbritannien, Frankrike, Italien eller Tyskland finns med.

Själva tjänsten är byggd runt Peacocks plattform, som i dagsläget finns tillgänglig i USA, Irland, Storbritannien, Tyskland och Österrike, med Italien och Schweiz planerat för senare i år. De tekniska specifikationerna är tyvärr inte särskilt imponerande jämfört med andra tjänster, eftersom Peacocks platform varken stöder 4K, HDR eller Dolby Atmos-ljud i dagsläget. Därtill är alla filmer från Paramount Pictures tillgängliga i antingen 24 eller 25 FPS.

Det framgår inte vad tjänsten ska kosta per månad. I USA kostar Peacock 4,99 USD i månaden eller 49,99 USD per år, vilket blir ungefär 55 kronor i månaden eller 470 kronor per år, inklusive moms. I Storbritannien, Irland, Tyskland och Österrike ingår Peacock för kunder hos Sky, och går inte att få som en fristående tjänst.

