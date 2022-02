Under gårdagens Galaxy Unpacked-evenemang avtäckte Samsung inte bara hårdvarunyheterna Galaxy S22 och Tab S8. På mjukvarusidan presenterades att de nya telefonerna och surfplattorna tillsammans med utvalda äldre modeller nu ska garanteras säkerhetsuppdateringar och uppdaterat operativsystem under längre tid.

Samsung har tidigare garanterat tre år av Android-relaterade systemuppdateringar samt två års uppdateringar av Samsungs egna One UI. Detta utökas till fyra år för operativsystemet och One UI samt fem år för säkerhetsuppdateringar. Modeller som av hårdvaruskäl inte kan uppdateras med fyra generationer av specifikt One UI garanteras som minst tre år.

Utöver nya Galaxy S22 och Galaxy Tab S8 gäller det utökade tidsspannet redan lanserade modeller i Galaxy S21-serien, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 och Galaxy Watch 4. Därtill inkluderar det alla kommande lanseringar i motsvarande produktserier.

