Världens kanske minst kända utvecklare av x86-kompatibla processorer, Texas-baserade Centaur Technology, var i slutskedet på utvecklingen av en ny processor när Intel köpte upp delar av företaget i November 2021. Det är oklart exakt vad Intel köpte i dagsläget, men merparten av personalen jobbar nu för Intel. Däremot har mängder av utrustning som företaget använt för produktutveckling sålts, och en hel del har hamnat i händerna på en entusiast som har delat med sig av sina fynd på Twitter.

Användaren @brutuscat2 har kommit över ett flertal moderkort, bland annat ett med två äldre VIA-processorer som sannolikt användes för att testa prestandan när VIA gick från två till fyra processorkärnor. Han har även ett moderkort med en Zhaoxin KX-5680-processor, ett samarbete mellan Centaur, VIA och Zhaoxin. Tyvärr fungerar inte det moderkortet, på grund av att det inte har något BIOS.

Det kanske mest intressanta här är att han även fick tag i flera moderkort för, samt minst en Centaur CNS-processor, baserad på Centaurs CHA-arkitektur. Centaur visade sin CNS-processor redan 2019 och det var sagt att den skulle hålla jämna steg med Intels Haswell-processorer. Det unika med Centaurs CNS var vad som kallades en "NCORE", en inbyggd processor för artificiell intelligens som hade en klockfrekvens på 2,5 GHz och 16 Megabyte dedikerat arbetsminne.

Själva processorn har åtta kärnor, vilka tyvärr inte verkar fungera i högre än 2,2 GHz på den processorn som @brutuscat2 köpt. Det kanske mest intressanta är att den har extremt bra skalning vid användning av flera trådar, där Cinebench R23 rapporterar en skalning på 7,96 eller 0,995 per tråd. Jämförelsevis ligger en Intel Core i9-12900K på runt 0,613 per tråd, men då räknas även Hyperthreading in, vilket resulterar i ett något lägre resultat än en äkta processorkärna.

Om processorsockeln ser bekant ut, är det för att Centaur använder en LGA-2011 sockel, som även Intel använder för ett flertal olika plattformar. Däremot har inte Centaur CNS samma pin-konfiguration, det går därför inte att använda en Centaur CNS-processor i ett moderkort tillverkat för en Intel-processor med sockel LGA-2011. Andra finesser som är kända om Centaur CNS är stöd för upp till 44 stycken PCI Express-banor, upp till 4 kanaler DDR4 minne, samt stöd för minst 2 processorsocklar.

Zhaoxin ska enligt vad SweClockers erfar, integrera vissa delar av Centaurs CHA-arkitektur i bolagets kommande processorer, men exakt vilka delar det blir är okänt. Intel väntas också använda sig av de delar företaget köpte, vilket ser ut att vara fokuserat på AI-delen av CHA-arkitekturen, snarare än x86-delen.

Den kvarvarande frågan är om VIA ska fortsätta utveckla x86-kompatibla processorarkitekturer eller inte. Risken är att VIA:s licens förverkas om företaget inte fortsätter och vilket i sin tur innebär att även Zhaoxin berövas möjligheten att fortsätta sin utveckling av nya produkter.