Under CES 2022 presenterade Sony merparten av specifikationerna för Playstation VR 2, som utöver OLED-paneler på 2 000 × 2 040 pixlar per öga och utökat synfält även utrustas med fler sensorer än tidigare i form av inside-out-spårning och ögonspårning. Något som däremot inte avslöjades under presentationen var hur den nya enheten faktiskt ser ut.

► Sony presenterar Playstation VR 2

Det blir det ändring på med Sonys senaste blogginlägg, där de till slut avtäcker designen och visar tre bilder på Playstation VR2 ihop med handkontrollerna PS VR 2 Sense. Vid första anblick påminner designen en del om föregångaren Playstation VR, vilket inte är ett sammanträffande. I blogginlägget skriver Hideaki Nishino att de valt att behålla en mycket snarlik konstruktion för det pannband som håller headsetet på plats.

Sony väljer även att behålla möjligheten att justera avståndet fram till headsetets linser, vilket den här gången även kompletteras med möjlighet att justera linsernas avstånd till varandra. Även hörlursanslutningen blir kvar på samma plats, för att användare ska känna sig bekanta med utförandet.

I övrigt har konstruktionen inspirerats av samma färgschema och detaljer som återfinns på Playstation 5, där bland annat de små symbolerna från handkontrollerna gör repris som mönster i plasten även på Playstation VR 2. Både storlek och vikt ska ha minskat något trots tillägg av motorer för haptisk återkoppling, det framgår däremot inte hur mycket lättare Playstation VR 2 är jämfört med föregångarens 600 gram.

Något pris eller exakt lanseringsdatum avslöjades däremot inte och förblir ett frågetecken.

Vad tycker du om designen för Playstation VR 2?