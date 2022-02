Under förra året seglade en ny kryptovaluta upp på radarn i form av Chia. Till skillnad från andra kryptovalutor likt Ethereum används dock inte beräkningskraften hos exempelvis grafikkortet för att bryta nya mynt enligt proof of work-konceptet. För Chia används istället metoden proof of space, där man dedikerar en stor mängd lagringsutrymme för brytningen – något som under en period fick priserna på utvalda lagringsenheter att skjuta i taket.

Nu har värdet på Chia störtdykt sedan introduktionen under sommaren 2021, men det hindrar inte Aerocool från att lansera ett chassi som enligt företaget är framtaget specifikt som en bas för brytning av lagringsbaserade kryptovalutor. Fokus ligger inte helt oväntat på en stor mängd platser för lagringsenheter, där modellen kan husera upp till tolv 3,5"-enheter samt tre 2,5"-enheter samtidigt. Merparten av 3,5"-platserna sitter på löstagbara vaggor, vilket låter användaren konfigurera insidan för att låta exempelvis längre grafikkort ta plats.

När det kommer till just grafikkort kan modeller med längder upp till 290 mm ta plats när samtliga lagringvaggor är intakta, medan utrymmet ökar till 400 mm om man väljer att plocka bort vaggan framför kortet. För luftbaserade processorkylare är restriktionen 160 mm på höjden. Gällandes moderkort är chassit anpassat för formfaktorn ATX, men stöd finns även för Micro ATX och Mini ITX.

Ventilationsmässigt levereras Cipher utan fläktar men plats finns för totalt tre 120/140 mm i fronten, tre 120 mm alternativt två 140 mm i taket samt en 120 mm i bakkant. För den som önskar att installera vattenkylning finns det plats för radiatorer i storleksklassen 360 mm i både fronten och taket medan en mindre 120 mm-variant kan monteras i bakkant.

Det är i dagsläget okänt om modellen kommer att lanseras i Sverige, men en snabb kik hos några europeiska återförsäljare pekar mot en prislapp som ligger omkring 100 EUR.