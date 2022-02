I snart tio år har Intel sålt små kompakta datorer under konceptet Next Unit of Computing, även kallat NUC, med komponenter från det bärbara segmentet. Sedan dess har de växt i både storlek och antal, med fler uppgraderingsmöjligheter än tidigare. Intels senaste tillskott i NUC-familjen heter NUC 12 Extreme "Dragon Canyon", som vid första anblick inte ser ut att skilja sig nämnvärt förra årets NUC 11 Extreme "Beast Canyon".

Storleksmässigt har det inte skett några ändringar, men trots samma mått om 357 × 189 × 120 mm har i stort sett allt bytts ut invändigt. Till att börja med använder Intel nu en helt vanlig Core i9-12900 eller Core i7-12700, som sitter i Intels processorsockel LGA 1700. Förra årets modell var utrustad med en fastlödd "KB"-processor som Intel tog fram speciellt för NUC 11 Extreme. Trots att Core 12000-serien har stöd för DDR5-minne utrustar Intel däremot inte NUC 12 Extreme med det, utan väljer istället DDR4. Stöd för upp till 64 GB i 3 200 MHz av typen SO-DIMM är det som gäller.

Utöver stöd för ett fullstort grafikkort över PCI Express 5.0 är NUC 12 Extreme utrustad med tre platser för NVM Express-lagring (NVME), med stöd för PCI Express 4.0. Därtill finns en PCI Express-anslutning utrustad med nätverkskortet Intel AX211, som stödjer Wifi 6E och Bluetooth 5.2. En oväntad funktion, speciellt eftersom Intel använt en lösning från Marvell, är stöd för 10 Gbps Ethernet. Core i9-modellen har också 2,5 Gbps Ethernet, men då via en krets från Intel.

Andra finesser på NUC 12 Extreme är två Thunderbolt 4-portar, en HDMI 2.0b och sex USB Type-A 3.2 (10 Gbps) på baksidan. På framsidan hittar vi en Thunderbolt 4-port, en USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), en SDXC UHS-II-kortläsare och ett 3,5 mm-uttag för headset. Det finns också två interna USB 2.0-anslutningar.

NUC 12 Extreme "Dragon Canyon" kommer med tre års garanti och Core i9-modellen har ett riktpris på 1 450 USD, eller cirka 17 150 kronor med moms, medan Core i7-modellen är något lägre prissatt med sina 1 150 USD eller cirka 13 600 kronor med moms. Butikslansering sker någon gång under årets andra kvartal.

