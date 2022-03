Under våren släpper AMD sin första konsumentprocessor med staplat cacheminne enligt tekniken 3D V-Cache. Det rör sig om den åttakärniga modellen Ryzen 7 5800X3D, vilken får tredubblad mängd L3-cache ställt mot Ryzen 7 5800X – det vill säga 96 MB ställt mot 32 MB. Den ökade mängden L3-cache ska enligt AMD ge stora prestandavinster i spel, där dessa ska räcka till för att peta ner rivalen Intels Core i9-12900K från tronen.

Till följd av sitt staplade cacheminne kommer dock Ryzen 7 5800X3D med lägre klockfrekvenser än sitt syskon Ryzen 7 5800X, och den som önskar att vrida upp dessa igen via överklockning kan eventuellt stöta på patrull. Enligt en användare på den kinesiska plattformen Bilibili (via Videocardz) som har tillgång till den nya processorn så saknas all funktionalitet för överklockning i dagsläget.

Dessa uppgifter bekräftas även av Techpowerup, som via oberoende källor gör gällande att AMD kommunicerat till sina partnertillverkare att gömma specifika överklockningsfunktioner när Ryzen 7 5800X3D installeras på moderkortet. Exakt varför AMD önskar att avaktivera överklockning ihop med den nya processorn är oklart, men det är möjligt att det finns problematik med högre klockfrekvenser ihop med den staplade cachelösningen, där exempelvis värmeavledningen kan vara svårare.

Med detta sagt är inget hugget i sten gällandes överklockningsmöjligheterna hos Ryzen 7 5800X3D, då processorn inte är släppt ännu och förändringar fortfarande kan göras innan lansering i AGESA-mjukvaran. Tidigare rykten gör gällande att den nya processorn släpps i slutet av april med en rekommenderad prislapp på 449 USD, vilket bör motsvara cirka 5 495 kronor inklusive moms.

Är överklockningsmöjligheter en viktig parameter när du väljer processor? Dela med dig av dina tankar i kommentarstråden!