Med spelklienten Steam för Valve all möjlig statistik. Dels har de Steam Hardware Survey, där användare kan dela med sig av vilken hård- och mjukvara de använder, dels sammanfattas varje år med data som är mer relaterad till tjänsten i sig.

Nu har Valve publicerat vad de kallar för sin årskavalkad för år 2021, där antalet spelare, hur mycket de spenderat och mer därtill summeras. Under 2020 såg Valve en rejäl tillväxt för Steam i samband med coronapandemins utbrott, en trend som håller i sig även under 2021. Totalt spenderade användare 38 miljarder timmar i olika spel, tid som motsvarar ungefär 4,3 miljoner år i speltid. Det är inte bara väldigt många speltimmar, det är även en ökning om 21 procent jämfört med 2020.

De många speltimmarna är fördelat på ett inte obetydligt antal användare. I snitt var cirka 68 miljoner spelare aktiva varje dag, ett snitt som per månad uppgick till 132 miljoner. Motsvarande siffror år 2020 låg på 62,6 respektive 120 miljoner. Tillsammans ska spelare under årets gång ha laddat ned hela 32,9 exabyte data, en ökning om cirka 30 procent. Det motsvarar 100 GB per person, fördelat på 330 miljoner användare.

Enligt Valve hade Steam cirka 2,6 miljoner nya köpare per månad, med totalt 31,2 miljoner spelare totalt som gjorde sitt första köp under år 2021. Det är dock inte endast nya köp som ökar, utan även hur mycket som spenderas i allmänhet. Över hela året spenderades 27 procent mer jämfört med föregående år.

I den kompletta rapporten sammanfattas även data för Steams kampanjer, utvecklarkonferenser och nyligen lanserade funktioner. Bland annat har handkontroller analyserats, där totalt 48 miljoner handkontroller registrerats hos Steam-användare. Totalt används de i över tio procent av alla dagliga spelsessioner. Valve ser även tillväxt i antalet Remote Play Together-sessioner, där spelare med fjärrsessioner kan spela exempelvis titlar som egentligen endast har lokala flerspelarlägen tillsammans online.

