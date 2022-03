Prenumerationstjänster till spel blir allt vanligare och sedan några år tillbaka erbjuder flera aktörer tjänster där spelsugna användare får tillgång till ett större spelbibliotek för en månadskostnad. Bland de som banat vägen för det är Microsoft med tjänsten Game Pass, som i dagsläget stoltserar med drygt 400 titlar till Xbox och PC.

Senast för några dagar sedan ryktades det att konkurrenten Sony var i full fart med att sy ihop en egen prenumerationstjänst och utmanare till Microsofts Game Pass. Nu bekräftar den japanska konsolmakaren ryktet och presenterar nya Playstation Plus, som i Premium-utgåva ska erbjuda över 700 olika spel.

Playstation Plus är inget nytt namn, utan har länge använts för den existerande betaltjänsten för tillgång till att spela online. Sony har valt att återanvända namnet för den nya tjänsten, där nuvarande Playstation Now integreras som del av prenumerationen. Playstation Now är för tillfället fristående, och ger tillgång till att strömma äldre titlar till en nyare konsol eller PC.

Totalt erbjuds tre olika varianter av prenumerationen: Essential, Extra och Premium. Den förstnämnda är den enklaste och innebär egentligen inga skillnader mot nuvarande Playstation Plus. Prenumerationen erbjuder två gratis spel per månad, extra rabatter och erbjudanden, molnlagring för sparfiler och tillgång till online-lägen i spel.

Skillnaderna blir större vid övergång till Playstation Plus Extra. Där inkluderas alla fördelar från Essential, med tillägg av ett spelbibliotek med cirka 400 speltitlar från Playstation 4 och Playstation 5. Detta inkluderar både Sonys egna stortitlar samt spel från tredjepartsutvecklare och alla spel i biblioteket går att ladda ned lokalt till konsolen. Vid lansering utlovas bland annat God of War, Death Stranding, de senaste Spider Man-titlarna och Returnal.

Den mest påkostade versionen av tjänsten är Playstation Plus Premium. Som grund ingår samtliga fördelar från de andra två prenumerationstyperna, med tillägg av ytterligare 340 spel. Detta inkluderar även det som tidigare var Playstation Now, med möjlighet att både ladda ned eller strömma spel som lanserats till äldre konsoler, inklusive handhållna Playstation Portable.

Det finns även visst stöd för att strömma äldre originaltitlar till Playstation 4 och 5, samt PC. Detta är dock även möjligt med Playstation Now, och är inget nytt i sig. Som sista bonus ingår även tidsbegränsade prövoperioder av spel, för att användare ska kunna testa utvalda titlar innan köp. Premium är bara tillgängligt för de regioner där Playstation Now finns, vilket inkluderar Sverige. För övriga regioner lanseras det även som en Deluxe-variant utan streaming-möjligheter, till ett något lägre pris.

Prenumeration Pris per månad Pris per kvartal Pris per år Plus Essential 8,99 euro 24,99 euro 59,99 euro Plus Extra 13,99 euro 39,99 euro 99,99 euro Plus Premium 16,99 euro 49,99 euro 119,99 euro

För tillfället finns inga svenska priser, utan endast priser för Europa i euro. Det går att välja mellan betalning per månad, kvartal eller helår, där det sistnämnda ger lägst pris. För Plus Essential landar en månadsprenumeration på strax under hundralappen, medan ett år fås för knappt 620 kronor. Det kliver upp till cirka 145 kronor i månaden för Plus Extra, eller 1 030 kronor för ett år.

Den mest påkostade Premium-prenumerationen landar på motsvarande 175 kronor i månaden, alternativt en årsprenumeration för 1 240 kronor. Jämförelsevis ligger de enklare Xbox Game Pass och PC Game Pass på 99 kronor i månaden, medan Premium-motsvarigheten Xbox Game Pass Ultimate ligger på 135 kronor.

Nya Playstation Plus lanseras officiellt i juni och samtidigt upphör även tjänsterna Playstation Plus och Playstation Now i sitt nuvarande format. Sony meddelar även att de planerar expandera streamingtjänsten i prenumerationen till andra marknader i framtiden, och att mer information om detta anländer i ett senare skede. Exakt vad detta innebär är ännu inte känt, men det kan betyda att planer för PC är i görningen.