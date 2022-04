Under CES 2022 rörde Alienware om i grytan för bildskärmar och presenterade den ultrabreda skärmen AW3423DW, utrustad med QD-OLED-panel signerad Samsung Display. Efter att HDTVTest nyligen utnämnt Alienware AW3423DW till världens bästa spelskärm går de nu in på djupet och sätter den pixelstruktur som tyska Heise kritiserat under luppen.

I videon går Vincent genom hur pixelstrukturen troligen uppstått som ett resultat av att ha försökt skapa ett likvärdigt avstånd till den blåa ljuskällan för röda och gröna subpixlar. För att summera det hela tar han fram sju punkter att ha med i beaktning, som bland annat inkluderar att skärmen inte är optimal för kontorsarbete och textbearbetning i dagsläget.

En annan sak som inte får tummen upp är panelens anti-reflexbehandling, som gör att skärmen tenderar att se väldigt grå ut istället för svart i upplysta rum. Vincent passar också på att ge inställningsmöjligheterna en känga, då de är kraftigt begränsade i dagsläget.

Däremot går det att lösa delar av problemen med pixelstrukturen med hjälp av skalning av innehåll samt manuella finjusteringar med Cleartype. Omdömet att AW3423DW är den bästa spelskärmen på marknaden kvarstår, förutsatt att du spelar på en PC. Då skärmen saknar stöd för 4K UHD-upplösning är den i dagsläget inget att rekommendera för Playstation 5- eller Xbox Series-ägare.

Är du en av de lyckliga få som hann norpa en AW3423DW när de lanserades nyligen? Om ja, vad är dina intryck hittills?