NUC, eller Next Unit of Computing är kompakt dator från Intel som normal mäter 10,16 × 10,16 centimeter, även om det har tillkommit större varianter sedan den första versionen släpptes i början av 2013. Nu har den kommande modellen med kodnamnet "Wall Street Canyon" hittat ut på internet via Chiphell, som har testat en enhet med en modellnamnet NUC12WSHi7.

Den stora nyheten här är processoralternativen, en Intel Core i7-1260P i det här fallet, men med alternativ som börjar med en Core i3-1220P och slutar med en Core i7-1270P. Utöver den nya processorn är det inga större förändringar jämfört med den nuvarande modellen, men enligt Chiphell ska det eventuellt komma modeller med stöd för Qi, det vill säga trådlös laddning för bland annat mobiler.

När det kommer till portar är Wall Street Canyon laddad med det mesta och den enda ändringen som Intel ser ut att ha gjort från den nuvarande modellen är att en av de två USB Type-A portarna på baksidan nu är USB 2.0 istället för USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps). I övrigt finns det två Thunderbolt 4-portar, som också klarar av Displayport 1.4-signaler, två HDMI 2.0b-portar och ett 2,5 Gbps nätverksuttag. Strömförsörjningen sker via en extern nätdel på 19 Volt.

Lyfter man av bottendelen hittar man plats för två DDR4 SO-DIMM minnesmoduler, en M.2-plats för en NVME SSD med stöd för PCI Express 4.0 med fyra banor. Därtill finns en M.2-plats för en kortare SATA-SSD med formfaktor 2260 istället för 2280, vilket är normalstorleken på en NVME-baserad SSD. Det sällskapas av en M.2-plats för ett förinstallerat Intel AX211 Wifi 6E- och Bluetooth 5.2-kort.

I bottendelen av chassit finns även plats för en 2,5-tumsdisk. Som på den nuvarande modellen finns även stöd för en expansionsmodul, som i dagsläget utökar funktionaliteten med två USB 2.0-portar och ett Gigabits-nätverksuttag.

Chiphell körde några snabba tester på NUC12WSHi7 och prestandamässigt verkar den konkurrenskraftig, även om den inte slår senaste generationens processorer för stationära datorer. Inte helt oväntat är det ingen speldator, men det är kanske inte heller förvånande, med tanke på att Iris Xe-grafikdelen i processorn maxar ut på 1,4 GHz. Däremot kan "Wall Street Canyon" bli ett populärt alternativ på många kontor eller kanske till och med som en mediaspelare när det kommer till de enklare modellerna.

