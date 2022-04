Under gårdagen höll Epic Games ett livesänt evenemang som täckte framtiden för företagets grafikmotor Unreal Engine. I samband med detta lanserades den senaste versionen av motorn, Unreal Engine 5, skarpt efter en längre tids betatestande. Unreal Engine 5 har tidigare lockat till sig namnkunniga spelstudios som CD Projekt Red, vars nästa spel i Witcher-serien ska använda grafikmotorn. Nu sällar sig även Tomb Raider-studion Crystal Dynamics till denna skara.

Under evenemanget avtäckte nämligen Crystal Dynamics att de är tidigt i utvecklingen av en ny titel i den populära Tomb Raider-serien. Denna gång överger dock spelmakaren sin egenutvecklade grafikmotor Foundation och hoppar på tåget med Unreal Engine 5 som utvecklingsplattform. Växlingen av grafikmotor ska enligt Crystal Dynamics ta spelserien till en ny nivå gällandes både cinematiskt berättande och grafisk flärd.

Det första Tomb Raider-spelet släpptes år 1996 med brittiska Core Design bakom spakarna. Spelserien genomgick en reboot år 2013 med den nya trilogin Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider och Shadow of the Tomb Raider, där titlarna har fått generellt goda omdömen av såväl spelare som spelpressen. Huruvida handlingen i det nya spelet tar vid efter den den nya trilogin eller baseras på en helt ny historia återstår dock att se.

Vilket är ditt favoritspel i Tomb Raider-serien? Gör din röst hörd i kommentarstråden!